Farage pide a X que actúe frente al auge de anuncios violentos suyos generados con IA

En concreto, estas publicaciones muestran a Farage con moratones en la cara y peleando con el actual gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en un plató que se asemeja al del programa de la BBC 'Question Time' y se han mostrado repetidamente a los usuarios británicos de la red social en los últimos días.

Farage declaró este martes a medios británicos que desde Reform UK se habían puesto en contacto con directivos "al más alto nivel" de la red social X y añadió que esperaba que tomase medidas para retirar estos anuncios "con muchísima rapidez".

Por su parte, Bailey también instó, en un comunicado, a los usuarios de X a denunciar los anuncios y advirtió: "Lamentablemente, los anuncios falsos que suplantan la identidad del Banco de Inglaterra y de otros bancos centrales están en aumento".

"Estas estafas están diseñadas para explotar criminalmente al público, especialmente a las personas vulnerables, cuando están en línea", dijo el gobernador del Banco de Inglaterra.

EFE ha podido comprobar que, al entrar en X desde el Reino Unido este martes, continuaban apareciendo repetidamente estos anuncios sobre Farage, publicados desde diversas cuentas 'bot', que muestran supuestos fotogramas de la pelea en plató con un símbolo de reproducción inservible.

Al hacer clic te redirige a una supuesta página, también falsa, que pretende recrear la interfaz de la BBC, con el siguiente titular inventado: "'Estás mintiendo a millones de trabajadores británicos': cómo Nigel Farage expuso a la élite secreta del Banco de Inglaterra en directo en televisión".

Si bien por el momento se desconoce quién está detrás de estos anuncios, la noticia ficticia sobre la pelea de Farage y Bailey finaliza con una "nota del editor" que incluye una cuña publicitaria de una plataforma de transacciones.