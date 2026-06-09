La NASA presentó a los 4 astronautas de la misión Artemis III

La NASA presentó este martes nuevos detalles de Artemis III, una misión que la agencia describe como uno de los vuelos humanos más complejos de los últimos años por su grado de coordinación técnica y operativa. Según la información difundida en el evento, el vuelo —programado para 2027— se concibe como un banco de pruebas en órbita baja terrestre indispensable para Artemis IV, la primera misión tripulada planificada hacia el polo sur de la Luna en 2028.

El plan pone el foco en una capacidad que Orion aún no ha demostrado en vuelo: el rendezvous y acoplamiento con vehículos externos, esta vez con versiones de prueba de los sistemas comerciales de alunizaje que desarrollan Blue Origin y SpaceX.

En la práctica, Artemis III funcionará como un examen integrado de interfaces, software, propulsión y comunicaciones entre la nave de NASA y los alunizadores en desarrollo.

Lea más: NASA: astronautas del programa Artemis vestirán ropa de Prada

Quiénes volarán: cuatro titulares y un respaldo

En el mismo anuncio, la NASA dio a conocer la tripulación principal y un integrante de reserva. Las asignaciones quedaron así:

Randy Bresnik (NASA) , comandante

Luca Parmitano (ESA) , piloto

Andre Douglas (NASA) , especialista de misión

Frank Rubio (NASA) , especialista de misión

Bob Hines (NASA), tripulante de respaldo

El equipo comenzará el entrenamiento “de inmediato”, con foco en los sistemas de Orion y con participación en el desarrollo y operaciones de las versiones de prueba de los módulos de Blue Origin y SpaceX.

El anuncio incluye un hito político y programático: es la primera vez que un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) es asignado a una misión Artemis, de acuerdo con la propia NASA.

Lea más: Video: auroras australes, el espectáculo solar que brilló desde el espacio

Quién es quién: experiencia de vuelo, mando y especialidades

Randy Bresnik (comandante): será su tercera misión espacial. Voló en el transbordador Atlantis (STS-129, 2009) y más tarde en Soyuz MS-05 hacia la Estación Espacial Internacional, como ingeniero de vuelo de la Expedición 52 y comandante de la Expedición 53.

Ex coronel de los Marines, acumula más de 7.000 horas en 95 tipos de aeronaves y desde 2018 supervisa, en la Oficina de Astronautas, el desarrollo y pruebas de sistemas para Artemis.

Luca Parmitano (piloto, ESA): también afronta su tercer vuelo. Seleccionado por ESA en 2009, viajó en Soyuz a la estación en 2013 y regresó en 2019, cuando comandó la Expedición 61: fue el tercer europeo y el primer italiano en liderar la estación.

Tiene formación en ciencias políticas y en ingeniería de pruebas de vuelo; es coronel de la Fuerza Aérea Italiana y suma más de 2.000 horas en 40 tipos de aeronaves.

Frank Rubio (especialista de misión): realizará su segundo viaje al espacio. Voló en Soyuz MS-22 (lanzado el 21 de septiembre de 2022) y regresó el 27 de septiembre de 2023, marcando el récord de 371 días como la estadía única más larga de un astronauta estadounidense en órbita. Médico y aviador del Ejército de EE UU, fue seleccionado por NASA en 2017.

Andre Douglas (especialista de misión): será su primer vuelo espacial. Seleccionado por NASA en 2021, trabajó como respaldo y closeout crew para Artemis II.

Ex Guardia Costera, participó en misiones de búsqueda y rescate, salvamento e interdicción de drogas; posteriormente trabajó en el Applied Physics Laboratory de Johns Hopkins en sistemas autónomos y de exploración espacial, además de plataformas de guerra submarina.

Bob Hines (respaldo): entrenará junto a la tripulación principal y sustituiría a cualquier titular si fuera necesario. Fue piloto de la misión SpaceX Crew-4 a la Estación Espacial Internacional y, antes de ser astronauta (selección 2017), se desempeñó como piloto de investigación en el Johnson Space Center.

Es coronel de la Fuerza Aérea con más de 27 años de servicio como instructor, piloto de combate y de pruebas.

Fuente: NASA