Visa busca "pavimentar el futuro" del comercio con IA en Latinoamérica con OpenAI

La compañía anunció este miércoles en el evento Visa Payments Forum una "colaboración estratégica" con OpenAI, la tecnológica detrás de ChatGPT, para permitir pagos seguros de Visa dentro del comercio agéntico, en el que agentes de IA investigan, comparan y finalizan compras en nombre de consumidores y negocios.

La meta de Lopes Alves es que "todo eso que suena muy bonito de digitalización llegue" al último eslabón, llamado 'long tail' (larga cola), en Latinoamérica, que "es uno de los principales mercados" de Visa "en términos de potencial", pues si fuese un país sería la tercera economía del mundo y contaría con 670 millones de personas.

"Imagínate, los microcomercios, los empresarios individuales que están por ahí, que todavía parece que viven en otro siglo. En Latinoamérica y Caribe, este sector representa el 60 % del empleo, son 93 millones de microcomercios que buscamos digitalizar", declaró en una entrevista con EFE el directivo.

La alianza de Visa con OpenAI permitirá a la empresa de pagos proveer su red global, capacidades de acreditación e infraestructura de seguridad para apoyar las experiencias de comercio agéntico y que negocios y consumidores interactúen y ejecuten transacciones con confianza.

Uno de los objetivos en Latinoamérica de Lopes Alves, quien asumió el cargo en octubre pasado, es "pavimentar el futuro del comercio electrónico" en la región, lo que incluye proveer servicios de autenticación biométrica y tokenización, un proceso de seguridad que protege los datos confidenciales con símbolos de identificación.

"Todo eso también es base para algo que suena más futurista, pero que llega pronto, que es el comercio operado por agentes de inteligencia artificial. Entonces, la pavimentación del futuro de pagos pasa por esa infraestructura de tokenización, autenticación biométrica, 'checkout' (finalizar compra) sin fricción, pero al mismo tiempo son las fundaciones para el comercio agéntico", dijo.

En los 33 países y 18 territorios de la región, Visa percibe como una tendencia común la preparación para el futuro del comercio con IA, lo que incluye un proceso de seguridad que detectará si el consumidor y el vendedor son humanos en lugar de un "robot" o "un deepfake", simulaciones hechas con inteligencia artificial.

Por ello, "la estrategia de Visa empieza por tener la infraestructura para que esto pase", incluyendo el aterrizar los servicios digitales a los comercios y que puedan identificar que un comprador sea "un agente legítimo con una intención de compra legítima del consumidor".

"La inteligencia artificial nos sirve muy bien, pero también sirve a los defraudadores demasiado bien. Entonces, cuando estamos tokenizados, estamos más preparados para ese futuro de comercio agéntico", sostuvo.

Latinoamérica suele ser la primera o segunda región que más crece de las cinco zonas en las que Visa divide al mundo, resaltó Lopes Alves.

"Con mucha digitalización por delante, hay mucho que hacer en la región, entonces el potencial es gigante, tiene escala, pero tiene mucho que hacer también. Y tenemos relaciones muy buenas con el ecosistema en todos los países, así que es uno de los principales mercados en términos de potencial de crecimiento", manifestó.

El directivo matiza que "no hay una fórmula única para la región" porque hay mercados en los que impera todavía el efectivo, como Bolivia, otros de "alto potencial" en los que aún hay mucho espacio para la bancarización como México, "maduros" como Chile y "desafiantes" como Brasil.

Aún así, Visa percibe cinco tendencias comunes en la región: que la tokenización ocurra en todos los mercados, prepararse para la IA, los pagos en tiempo real, las transacciones en criptomonedas estables ('stablecoins') y la digitalización de los microcomercios.