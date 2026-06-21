Horóscopo de hoy: día domingo 21 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lana del Rey, 41; Jussie Smollett, 44; Prince William, 44; Chris Pratt, 47.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea consciente de a qué y a quién se enfrenta a medida que avanza poco a poco. Use su experiencia y habilidades físicas para ayudar a los demás. Las personas que conozca a través del voluntariado o participando en eventos que desafíen su imaginación le ofrecerán ideas sobre cómo convertir estas cualidades en algo tangible. Aproveche su experiencia para mejorar sus ingresos, sus contactos y el viaje de su vida. El crecimiento personal, el amor y el romance están a su alcance. Sus números son 7, 12, 23, 28, 32, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, complaciente y amigable. Es expresivo y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se niegue el derecho a explorar, crear y encontrar su lugar feliz. Siga su propio ritmo mientras participa en actividades lúdicas que despierten su imaginación y lo animen a vivir la vida al máximo. Elija ser positivo, inspirador y amable, y dé un buen ejemplo a quienes encuentre. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice su situación y su agenda, y reorganice su calendario para satisfacer sus necesidades. El objetivo es aliviar el estrés y la tensión, y establecer límites con quienes consumen su tiempo y lo agotan. Use su inteligencia y perspicacia para desviar la energía negativa y dedique más tiempo al desarrollo personal. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): está listo para el cambio, pero no está preparado. Investigue a fondo y descubrirá que tiene más opciones de las que cree. No se niegue la oportunidad de adquirir nuevas habilidades para alcanzar sus metas. El cambio empieza por usted. Siéntase orgulloso de lo que hace y apunte a las estrellas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fíjese metas, pero sea honesto consigo mismo sobre lo que puede y no puede manejar. No dude en consultar a un experto o reducir sus planes. Preste atención a sus seres queridos y concéntrese en administrar su hogar para que todos los que viven bajo su techo se sientan cómodos. La forma en que trate a los demás determinará la resistencia que encuentre o la ayuda que reciba a cambio. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hable y actúe con pasión. Muestre su interés y haga sugerencias. Escuche atentamente y trabaje en equipo; el éxito será suyo. Un poco de encanto le ayudará mucho. Cuando se trate de asuntos del corazón aprenda de la experiencia y evitará cometer dos veces el mismo error. Renovar su imagen complementará su estilo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esfuércese por crecer personal y económicamente. Use su memoria e inteligencia para superar a cualquiera que lo desafíe. Considere diferentes aplicaciones para sus conocimientos, experiencia y habilidades físicas, y descubrirá nuevas maneras de aprovechar las cualidades que ofrecen el mayor beneficio o la mayor satisfacción. Haga que sus principales prioridades sean su apariencia y bienestar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con lo que comparte. Alguien se apresurará a interpretar sus palabras a su manera. Si planea implementar cambios, supervise cada detalle para evitar errores costosos. Establezca una rutina disciplinada en cuanto a salud y finanzas, así se sentirá bien y podrá disfrutar de un estilo de vida cómodo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta le ayudará a comprender las posibilidades que le rodean. Participar en un evento que le brinde información valiosa y una perspectiva única sobre cómo puede ayudar lo pondrá en contacto con alguien que le interese. Las conexiones que establezca al socializar o crear redes le ofrecerán una gran cantidad de información y posibilidades de colaboración. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste más atención a cómo se ve y se siente, así como a la letra pequeña y a los detalles relacionados con las obligaciones financieras, los contratos y los asuntos médicos. Algunos proyectos requerirán mucho tiempo, pero el resultado valdrá la pena. Intente que el malestar no lo afecte emocional ni económicamente. Si comparte sus intenciones, una relación personal florecerá. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es su responsabilidad fijar metas altas y crear oportunidades. Enfóquese en lo que más le apasiona y use su inteligencia, contactos y energía para superar a cualquiera que intente competir con usted. Tenga cuidado al lidiar con situaciones emocionales. Alguien recurrirá a medidas poco ortodoxas para superarlo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga sus documentos en orden y deje atrás cualquier asunto pendiente. Reducir el estrés es una forma segura de mejorar su salud y recuperar su mejor versión. Un cambio de estilo de vida aumentará su entusiasmo y lo animará a divertirse. Si le dedica tiempo, una habilidad creativa puede convertirse en ingresos adicionales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la calma, sea paciente y disfrute de la compañía de quienes le ofrecen sugerencias inteligentes. Participar en conversaciones, actividades y eventos que lo pongan en contacto con personas de diferentes orígenes estimulará su imaginación y lo animará a replantearse cómo quiere seguir adelante. Compartir su perspectiva lo llevará a una colaboración o asociación excepcional. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.