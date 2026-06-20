Incautan en Brasil parte del material explosivo que se habría utilizado en el megaataque a bancos de Santa Rita

Los materiales explosivos fueron detectados durante un patrullaje fronterizo realizado en la noche del viernes, que permitió localizar emulsión explosiva en el interior de un automóvil con dos ocupantes. Los sospechosos fueron trasladados hasta la Policía Federal.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (FICCO/PR), del Batallón de Policía de Frontera (BPFron), del Escuadrón Antibombas del BOPE y del 14º Batallón de la Policía Militar de la ciudad de Itaipulândia, estado de Paraná.

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Los equipos realizaban patrullajes en la franja fronteriza debido al monitoreo de posibles derivaciones de hechos delictivos de mayor gravedad registrados en la región, como el asalto a cuatro entidad financiera ocurrido en Santa Rita.

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La acción integrada busca identificar individuos y materiales eventualmente relacionados con organizaciones criminales con actuación transfronteriza.

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Durante la operación, informaciones proporcionadas por unidades policiales indicaron el posible traslado de explosivos provenientes de Paraguay en la zona del barrio San José do Itavó, un área conocida por casos de contrabando, tráfico de drogas y armas.

Alrededor de las 22:53 del viernes, un vehículo Hyundai Santa Fe, con dos ocupantes, fue observado en actitud sospechosa en un área rural próxima a la frontera. Ante las circunstancias, el horario, el lugar y las características del automóvil, se procedió a la intervención policial.

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Los ocupantes fueron identificados y, en un primer momento, no se encontró ningún elemento ilícito en su poder. Sin embargo, durante la inspección del vehículo se localizó una bolsa en el asiento trasero que contenía un material con características de emulsión explosiva.

Aislaron la zona

Debido al riesgo potencial del material, los sospechosos fueron reducidos y el área fue aislada. Se realizaron registros e imágenes del material, constatándose una alta probabilidad de que se tratara de emulsión explosiva, incluso con indicios de contar con un cordón detonante ya acoplado.

Ante la situación, se activó el protocolo para incidentes con explosivos y se solicitó apoyo del Escuadrón Antibombas (EAB), con sede en Curitiba, cuyos especialistas realizaron los procedimientos técnicos necesarios en el lugar.

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Los individuos fueron trasladados a la Policía Federal de Foz de Iguazú para la adopción de las medidas correspondientes, en el marco de la acción integrada con la FICCO/PR. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular que estaba en poder de uno de los involucrados.

La investigación continúa para determinar el origen, el destino y la posible vinculación del material explosivo con organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

El mega asalto en Santa Rita

El asalto múltiple se registró en la madrugada del martes contra los bancos GNB, Familiar y Ueno, además de la casa de cambios Santa Rita Cambios, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El botín global robado fue supuestamente de unos G. 3.000 millones y US$ 100.000. Hasta el momento no se recuperó el dinero robado, pero sí hubo detenidos y varias evidencias incautadas.