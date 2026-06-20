Gustavo Alfaro: “El primero que habló fue Miguel, para pedir disculpas a los compañeros”

La selección paraguaya vive días de pura emoción. Tras conseguir un triunfo heroico ante Turquía, la euforia se mezcló con la tensión en los vestuarios. La temprana expulsión de Miguel Almirón pudo haber cambiado el destino del partido, pero el espíritu combativo del equipo salió al rescate.

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Lejos de los reproches, el entrenador Gustavo Alfaro mostró una vez más su faceta de líder paternal y estratega mental. El DT argentino desnudó la intimidad del plantel y reveló las palabras exactas de apoyo que le dio a la estrella de la Albirroja apenas cruzó la puerta del vestuario: “Lo primero que le dije cuando entró al vestuario fue ‘cambiá la cara, que ganamos. Mirá que lo ganamos. O sea, no sientas culpa de nada, porque eso que pasó hizo sacar mucho más el espíritu combativo de tus compañeros’. Más que nada porque, en la previa, fue uno de los que más arengó, que habló del pasado, del compromiso, como Gustavo Gómez, como Fabián Balbuena, como Junior Alonso, como Omar Alderete, como un “Gatito” Fernández, como un montón de jugadores, permanentemente”.

Para el entrenador, el valor de los referentes es fundamental para sostener los momentos de crisis. Alfaro puso en valor el sentido de pertenencia de los futbolistas que más tiempo llevan defendiendo la camiseta y cómo se maneja la interna del grupo en las concentraciones: “Porque son los que están en la historia, y son los que vienen desde hace mucho tiempo acá, padeciendo todo ese tipo de cosas. Y hablaban del legado, hablaban del hoy, hablaban de todo ese tipo de cosas que bien describís. Cuando nosotros nos juntamos después del partido, siempre nos juntamos a rezar. Me piden que yo diga unas palabras, lo que sea”.

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El momento más emotivo de la intimidad se dio durante la oración grupal, donde Almirón rompió el silencio frente a sus compañeros. El DT relató el noble gesto del futbolista y sumó una humorada sobre el cruce de idiomas que se generó en la cancha tras la expulsión: “El primero que habló fue Miguel, para pedirle disculpas a los compañeros del error que había cometido y a donde lo sabía en la situación delicada que él, con su decisión, lo había puesto. Yo le dije, le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender?. Si vos le decís, lo mandás al carajo en guaraní, ¿que te va a entender?. Lo mismo que me digan a mí en turco, con el perdón, pero no entiendo nada. Entonces, nada, es una cuestión de reflejo y pasó”.

La Albirroja ya piensa en su próximo rival, Australia, pero la incertidumbre pasa por cuántas fechas de suspensión recibirá el atacante debido a las nuevas normativas del torneo. El estratega no ocultó su inquietud y la tristeza del jugador por la baja obligada: “Ahora no sé cuál va a ser la sanción, no tengo idea. No tengo idea por un reglamento nuevo. Entonces no tengo idea cuántas fechas le van a dar por esto. El Mundial es muy finito, no sé si nos queda algo más. Entonces, ojalá que le den lo menos posible y la verdad que perdemos a un jugador muy importante, no tengas ninguna duda. Pero él mostraba un dolor muy grande en ese aspecto y un reconocimiento muy fuerte”.

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Alfaro también aprovechó para blindar a Almirón ante las posibles críticas externas. Explicó que la frustración del atacante nace genuinamente de su autoexigencia y del inmenso amor que siente por la camiseta de la selección: “Si yo quiero destacarle a Miguel, es su nivel de compromiso que él tiene, y el sentimiento que él tiene por la camiseta de Paraguay. Por eso estaba dolido, más por eso que por otra cosa. Porque él sentía que, en algún punto, a un jugador de experiencia como él esas cosas no le pueden pasar. Pero pasó, nada, listo”.

Para cerrar la conferencia, el estratega dejó una frase contundente que define el ADN de este proceso. Un mensaje que deja en claro que, en las buenas y en las malas, el grupo se mantiene blindado: “Para eso estamos: para bancar, estamos para sostener, estamos para empujar. El día de mañana se puede equivocar un compañero en un pase, se puede equivocar uno en alguna acción... Y acá estamos, somos un equipo. Estamos para sostener, estamos para bancar, estamos para apoyar, estamos para empujar entre todos, que así lo hemos hecho desde que llegamos el primer día”.