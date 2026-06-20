Volvió la alegría al campamento albirrojo: primer entrenamiento tras el épico triunfo frente a Turquía

La selección paraguaya volvió a los trabajos este sábado en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, luego del valioso triunfo por 1-0 frente a Turquía que la devolvió a la pelea por un lugar en la siguiente fase del Mundial 2026.

La práctica estuvo marcada por un ambiente distendido y cargado de optimismo. Las sonrisas regresaron al campamento albirrojo después de varios días de tensión, producto de la dura derrota sufrida en el debut ante Estados Unidos.

El plantel dirigido por Gustavo Alfaro realizó tareas de recuperación y reacondicionamiento físico, buscando recuperarse del enorme desgaste realizado en Santa Clara, donde Paraguay resistió gran parte del encuentro con un hombre menos para quedarse con tres puntos fundamentales.

Con el ánimo renovado y la confianza fortalecida, el foco ya está puesto en Australia, rival con el que definirá gran parte de sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el cuerpo técnico. La principal preocupación pasa por la ausencia de Miguel Almirón, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión sufrida ante Turquía.

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La baja del “10″ obliga a Alfaro a replantear algunos aspectos del equipo y encontrar al futbolista indicado para ocupar un lugar clave dentro del esquema albirrojo.

Entre las alternativas que maneja el entrenador aparecen Mauricio, con características más ofensivas y capacidad para generar desequilibrio en ataque, o Damián Bobadilla, cuya inclusión permitiría reforzar la zona media y darle mayor equilibrio al equipo.

Además, el departamento médico trabaja intensamente para recuperar a Ramón Sosa y Gustavo Caballero, quienes trabajaron de forma diferenciada. Ambos futbolistas, afectados por molestias físicas, representan opciones importantes desde el banco de suplentes gracias a su velocidad, potencia y capacidad para romper líneas en los metros finales.

A medida que se acerca el compromiso frente a los australianos, Gustavo Alfaro comenzará a definir las piezas para un encuentro que puede marcar el destino de Paraguay en su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

La ilusión está intacta y, tras volver a mostrar la tradicional garra guaraní, la Albirroja encara la recta decisiva del Grupo D con renovadas esperanzas de clasificación.