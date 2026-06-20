Histórico primer punto en mundiales para Curazao, a costa de Ecuador

El portero Eloy Room de Curazao blindó su valla y se convirtió en el héroe para dar a su seleccionado el primer punto en su estreno en citas mundialistas, dejando a Ecuador con preocupación sobre su futuro, ya que el siguiente cotejo es contra Alemania, líder y primera clasificada del Grupo E, que horas antes se impuso a Costa de Marfil por ajustado 2-1.

Ecuador manejó el partido, teniendo la posesión, haciéndose presente en varias ocasiones en la portería de Room, quien atajó todas, acallando el grito de gol de los sudamericanos.

Los isleños también tuvieron algunas importantes llegadas a la valla de Hernán Galíndez, quien también hizo lo suyo para dejar su portería intacta.

Alemania lidera el Grupo E, clasificada con 6 puntos, seguida por Costa de Marfil con 3, Ecuador y Curazao con 1.

Alemania se sumó Estados Unidos y México, con la clasificación a los dieciseisavos de final, la siguiente fase del mundial.

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Los próximos enfrentamientos del Grupo E serán el jueves 25 de junio:

17:00 Ecuador vs. Alemania (New York)

17:00 Curazao vs. Costa de Martil (Filadelfia).

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Kansas City.

Árbitro principal: Ning Ma (China); Asistente 1: Fei Zhou (China), Asistente 2: Saoud Ahmed Almaqaleh (Qatar); Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda). Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda). VAR: Fu Ming (China).

Alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho y Pervis Estupiñán (71′ Nilson Angulo); Jordy Alcívar (ST Kevin Rodríguez), Pedro Vite, Alan Franco (83′ Angelo Preciado) y Moisés Caicedo; John Yeboah (’89 Jordy Caicedo, Enner Valencia y Gonzalo Plata. D.T.: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Joshua Brenet, Sherel Florano y Deveron Fonville (‘75 Roshon Van Eijma); Livano Comenencia (83′ Godfried Roemeratoe), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (75′ Kenji Gorre), Tahith Chong (’75 Jearl Margaritha); Jürgen Locadia (’83 Gervane Kastaneer). D.T.: Dick Advocaat.

Amonestados: Jordy Alcivar (E); Jurien Gaari, Juninho Bacuna, Lívano Comenencia, Leandro Bacuna, Gervane Kastaneer (C).