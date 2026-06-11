Expertos destacan el estratégico aporte de España y Puerto Rico a la independencia de EEUU

En la jornada 'España y Puerto Rico en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos', los peritos remarcaron también la contribución específica del Caribe español al desarrollo del conflicto, durante el cual se declaró la independencia de EE.UU. hace ya 250 años.

"La rivalidad con Gran Bretaña desde comienzos del siglo XVIII, y aún antes, fue el trasfondo del papel de España en la Guerra de Independencia", afirmó en su ponencia de apertura Jorge Rodríguez Beruff, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia.

Rodríguez Beruff citó al historiador Nikolaus Böttcher, quien dijo que desde la Guerra de Sucesión de España, a principios del siglo XVIII, las colonias hispanoamericanas se vieron cada vez más implicadas en el conflicto entre los poderes hegemónicos europeos.

El historiador puertorriqueños resaltó que, en aquel entonces, el enemigo principal de España era Inglaterra, que mostraba su intención de anexionarse partes del Imperio español, y además, inmiscuirse en el comercio ultramarino.

Según Rodríguez Beruff, la participación de España en las guerras del siglo XVIII se dio, en general, gracias a los llamados Pactos de Familia, que fueron tres alianzas defensivas y ofensivas firmadas entre las monarquías de España y Francia durante el siglo XVIII (1733, 1743 y 1761) contra Gran Bretaña.

Esa fuerte alianza entre hispanos y franceses durante los principales conflictos del siglo XVIII se mantuvo durante la Guerra de Independencia de EE.UU., añadió el académico.

Por su parte, el coronel de Intendencia de la Armada Española, Santiago José Acosta Ortega, dijo que la Real Armada fue, junto con el financiero, el aporte más decisivo de España a la independencia de EE.UU., al despojar a la británica del dominio del mar.

Manuel Minero González, director del Museo del Mar de San Juan, detalló la evolución institucional, militar y científica de España en el siglo XVIII; mientras que Jan Torres Bonet, comisario del museo del Sitio Histórico Nacional de San Juan, hizo una presentación sobre las fortificaciones defensivas durante ese mismo siglo en Puerto Rico y el Caribe.

Minero González habló del sistema inglés, el francés y el de Romero Fernández de Landa, de la Naval Real Armada española, a quien destacó como el máximo exponente de la ingeniería militar española en el siglo XVIII.

Mientras, el presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, el español José Pardo Gato, mencionó que algunos objetivos políticos españoles en la Guerra de Independencia fueron apoyar a un enemigo interno del Imperio británico para debilitar a Gran Bretaña en América y cambiar a un vecino poderoso por uno más débil.