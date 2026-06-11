Impacto devastador: orangutanes en peligro por deslizamientos de tierra

Deslizamientos de tierra alimentados por el cambio climático han aniquilado a cerca de uno de cada diez miembros de los últimos representantes de la especie de gran simio más rara del mundo, en la isla de Sumatra, en Indonesia, afirmó un equipo de científicos el miércoles.

Un solo episodio meteorológico en noviembre pasado diezmó al orangután de Tapanuli, del cual quedan menos de 800 ejemplares en estado salvaje, según un estudio publicado en la revista científica Current Biology.

Se estima que 58 orangutanes de Tapanuli murieron a causa de deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias durante el ciclón Senyar, lo que representa aproximadamente el 11% de la población que vive en la región o el 7% del número total estimado en estado salvaje.

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Las inundaciones mataron a más de 1.000 personas.

Los Tapanuli son extremadamente raros y habitan en una pequeña zona de Sumatra.

“Este nivel de pérdidas es considerable para una especie cuya población total es tan baja”, declaró Erik Meijaard, científico jefe de Borneo Futures, una oenegé especializada en el medio ambiente.

Las inundaciones también destruyeron las fuentes de alimento y refugio de los Tapanuli.

Los científicos analizaron imágenes por satélite tras los deslizamientos de tierra en el ecosistema de Batang Toru, que alberga la mayor población de estos simios.

Descubrieron que aproximadamente 8.300 hectáreas de bosque (más del 11% de la zona) se habían visto afectadas.

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“La pérdida estimada de 58 orangutanes de Tapanuli durante un solo episodio de deslizamiento de tierra inducido por el clima constituye un choque demográfico devastador para el gran simio más raro del mundo”, declaró el investigador Jatna Supriatna, de la Universidad de Indonesia.

La importancia de proteger el ecosistema de Batang Toru

Los ecologistas llevan tiempo en campaña contra las actividades industriales en Batang Toru, en particular una represa hidroeléctrica y una mina de oro.

Los Tapanuli no viven en su hábitat idóneo, sino en lugares a los que tuvieron que desplazarse por el desarrollo humano.

“Para evitar la primera extinción moderna de una especie de gran simio, Indonesia debe proteger permanentemente el ecosistema de Batang Toru”, recalcó Jatna.

“Pero nuestros socios internacionales también deben cumplir con sus compromisos globales con financiamiento inmediato para la restauración de la biodiversidad”, añadió.