Amazon influyó en decisión de EE.UU. de restringir el uso de la IA de Anthropic, según WSJ

El rotativo, que cita a fuentes familiarizadas con la decisión, subraya que el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, mantuvo una serie de conversaciones con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En las consultas, Jassy indicó que el modelo Fable 5 de Anthropic podía proporcionar información que podría usarse para facilitar ciberataques y que "en teoría, debía estar prohibida", según señala el periódico neoyorquino.

El WSJ destaca que, poco después de las conversaciones, funcionarios de la Casa Blanca se reunieron y decidieron que la medida más adecuada era impedir que gobiernos, empresas e individuos extranjeros usaran la IA de Anthropic, una decisión que posteriormente Trump aprobó.

Para poder cumplir con esta directiva, Anthropic anunció en la víspera que suspenderá el acceso público a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5.

Según la tecnológica, la orden de evitar su acceso fuera de Estados Unidos o por parte de extranjeros dentro del país llegó durante la tarde del viernes.

Amazon ha realizado grandes inversiones en Anthropic y, por ejemplo, el pasado abril anunció que invertiría al menos 5.000 millones de dólares más en la empresa mediante un acuerdo de IA por el que la contraparte se comprometía a gastar 100.000 millones en Amazon Web Services durante la próxima década.

Un portavoz de Amazon declaró al WSJ que, "como proveedor líder de servicios en la nube que atiende a un gran número de clientes de los sectores público y privado, es habitual que los gobiernos soliciten nuestro asesoramiento sobre posibles riesgos de seguridad".

El pasado marzo, Anthropic demandó a la Administración Trump por designarla como riesgo nacional en la cadena de suministros, después de que esta se negara a ceder sus modelos de IA al Departamento de Guerra para cualquier uso legal.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas.