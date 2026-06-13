Video de toma de rehén en Concepción: imágenes muestran el brutal ataque a la cajera

El delincuente, quien contaba con un antecedente por violencia doméstica en agosto del 2024, se dirige a la caja donde toma de rehén a la empleada María Liz Cañete Peralta. Según las imágenes, el hombre desde principio intentó apuñalar a la mujer, pero ésta se tiró al suelo y suplicó por su vida, lo que aparentemente hizo desistir al atacante de sus primeras intenciones.

En ese momento, el caso tomó estado público y Aníbal se atrincheró con la víctima detrás del mostrador del negocio. Con una mano sujetó a la mujer y con la otra el cuchillo, de unos 25 centímetros y recientemente afilado.

Inmediatamente, la cuadra se llenó de policías y curiosos, la zona fue acordonada y el jefe de Investigaciones de Concepción, comisario principal Jorge Vidallet, ingresó a con el objetivo de intentar convencer a Aníbal para que libere a la víctima.

Luego de horas de inútiles tratativas, la víctima aprovechó una oportunidad y corrió de su captor, pero el angosto pasillo por donde la mujer debía salir al salón la hizo retrasar y fue alcanzada por el criminal, quien le aplicó una estocada en el costado derecho.

En ese momento reaccionó el comisario Vidallet, colocándose entre la víctima y su atacante; éste último atacó con su arma al jefe policial, quien esquivó el golpe del puñal y disparó contra el criminal, quien sufrió el balazo en el rostro.

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María Liz fue asistida por bomberos y paramédicos, luego fue derivada al Hospital, donde sigue internada en grave estado, mientras que su atacante falleció al día siguiente (miércoles 10) en un centro asistencial de la misma ciudad de Concepción.