Demandan a Anthropic por supuestamente inflar los límites de sus planes premium de IA

La demanda, presentada en el Distrito Norte de California, busca obtener la categoría de acción colectiva en nombre de personas que, como Karl Kahn, residente en Washington D. C., han adquirido estos planes suscripción premium "Max 5x" y "Max 20x" desde abril del año pasado.

La demanda alega que Anthropic promociona los planes Max 5x y 20x afirmando que ofrecen cinco y veinte veces más capacidad de uso que sus planes Pro, pero se hace eco de las quejas de algunos usuarios que señalan que los límites reales son difíciles de determinar y parecen ser inferiores.

Claude AI, el servicio de inteligencia artificial generativa de Anthropic, ofrece versiones gratuitas y de pago, con una mayor capacidad de cómputo y uso a medida que aumenta el precio de la suscripción.

Su suscripción de pago más económica para particulares, Claude Pro, cuesta entre 17 y 20 dólares al mes, mientras que el plan Max 5x cuesta 100 dólares mensuales, y el plan Max 20x, el doble.

"El uso real que ofrecen los planes Max 5x y Max 20x es muy inferior al volumen de uso anunciado", afirma la demanda.

Las alegaciones se basan en correos que Anthropic envió en julio de 2025 a distintos niveles de suscriptores, explicando el volumen semanal de uso que cada nivel podía esperar de los modelos específicos de IA de Anthropic vigentes en aquel momento.