Peña “abusa” con los feriados y perjudica a empresas, dice diputada

La semana pasada, la diputada cartista Virina Villanueva (ANR, Partido Colorado) presentó un proyecto de ley que plantea establecer una fecha fija oficial -el 16 de junio- para el Día del Padre, que actualmente se celebra en Paraguay el tercer domingo de cada mes de junio.

Al ser consultada sobre su postura a esa propuesta, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) afirmó que no ve un problema con fijar una fecha para el Día del Padre. Sin embargo, manifestó que solo acompañaría la propuesta si esta no plantea designar ese día como feriado.

“Ya no necesitamos más feriados, (el presidente Santiago Peña) abusa de los feriados cambiando de sábado a lunes, eso perjudica muchísimo a la productividad de las empresas y a los comerciantes”, dijo.

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La legisladora hizo así referencia al decreto emitido la semana pasada por el presidente Peña en el que ordena mover el feriado del próximo sábado 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional, al lunes 22.

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El Día de la Jura de la Constitución Nacional es uno de varios feriados designados como “movibles” en Paraguay, lo que permite al Gobierno trasladarlos, generalmente al lunes o al viernes más cercano en caso de que estos caigan entre semana o durante un fin de semana.

Santiago Peña y los feriados

El año pasado, el Congreso Nacional aprobó una ley que permite al presidente de la República decretar a su criterio hasta tres feriados extraordinarios cada año.

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El presidente Peña hizo uso de esa nueva facultad en dos ocasiones el año pasado: el 5 de septiembre, un día después de la clasificación de la selección de fútbol de Paraguay al Mundial 2026, y el viernes 26 de diciembre, a modo de ‘puente’ entre el feriado de Navidad y ese fin de semana.