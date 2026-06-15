Escándalo en el MEC: confirman 250 títulos falsos de docentes

Tras las numerosas críticas recibidas por parte de altas autoridades y destacados científicos paraguayos, autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) brindaron esta mañana una conferencia de prensa para informar sobre “avances” en la gestión.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Cones, aprovechó para defender su gestión en ambas instituciones, alegando que muchas críticas se deben a “ignorancia” de la gente, en clara alusión a los cuestionamientos que recibe de parte del Congreso Nacional.

Durante el encuentro, el titular del MEC reveló un dato escalofriante: Investigaron 550 títulos de Ciencias de la Educación presuntamente falsos, de los cuales finalmente 250 serán procesados por la Justicia y podrían ser anulados.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la justicia”, afirmó Ramírez.

Alarmante: profesores enseñan en escuelas públicas con títulos falsos

El titular del MEC aseguró que de los 250 profesores, varios están trabajando en aulas de escuelas públicas, otros tienen trabajos relacionados al sector educativo -sin estar en salas de clase- y otro grupo en colegios privados.

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Por estar en procesos en la Justicia, no quiso brindar detalles sobre las instituciones involucradas en la investigación, pero son todas universidades privadas.

Además, hay funcionarios en oficinas centrales del MEC y hasta supervisores.

“¿Por qué digo la justicia? Porque a través de la autonomía de universidades el Ministerio de Educación no tiene la posibilidad de hacer intervenciones como también se quiere señalar, incluso a veces desde Cámaras del Congreso. Se quiere señalar o se quiere instalar la idea de que el MEC no quiere, de que el MEC no tiene posibilidad de intervenir en una universidad. Es la justicia, por eso hacemos la denuncia en el Ministerio Público", insistió Ramírez.

¿Qué medidas tomará el MEC para docentes con títulos falsos?

El ministro de Educación anunció que de momento, no tomarán ninguna medida contra los profesores en aulas públicas, a la espera de que se inicien los juicios por los cartones sin certificado de autenticidad.

“Lo que podríamos ver es alternativas para sacarlos de aula, pero únicamente cuando comiencen estos juicios. Por eso tampoco podemos hacer otra determinación hacia los funcionarios. Mirá si hacemos algo y luego en el juicio la persona demuestra que tiene toda la documentación requerida”, alegó.

Una de las decisiones podría ser que vayan a las supervisiones, aunque manifestó no estar muy de acuerdo con esta opción.

“Tenemos 10.000 horas cátedra paradas en supervisiones por denuncias de todo tipo hacia los profesores, algunos casos de maltrato por ejemplo, donde se le saca de la clase”, remarcó.

MEC: hay 300 títulos más de docentes en investigación

Luis Ramírez indicó que arrimaron actualmente otros 300 títulos de Ciencias de la Educación para la investigación en la Fiscalía, también por supuestas inconsistencias. “Puede haber mucho más”.

“En este momento hace ya 15 días hay una auditoría en el sistema de registros de títulos del Ministerio de Educación, para deslindar responsabilidades, para ver hasta dónde hay implicancia o no en ese registro dentro de la cartera", agregó.

El vicepresidente del Cones y viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, informó que también están en la mira cartones de dudosa autenticidad en carreras de Ingeniería de universidades públicas.

Uno de los títulos se investiga en torno a la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), cuyo rector es el mismo viceministro y vice en el Cones.