Rescatan mbói jagua de casi cuatro metros

Un grupo de pescadores encontró a la enorme serpiente inmovilizada por una red de pesca. Lejos de atacar al animal, dieron aviso al equipo de guardaparques y técnicos de la División de Áreas Protegidas de Itaipú.

Gracias a la rápida intervención, el ejemplar pudo ser liberado y posteriormente trasladado al Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) de la entidad, en Hernandarias, para una evaluación de su estado de salud.

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El ejemplar rescatado corresponde a una mbói jagua hembra de 3,6 metros de longitud y 20 kilogramos de peso. Se trata de una serpiente constrictora perteneciente a la familia de las boas (Boidae), emblemática de los ecosistemas acuáticos y humedales del Paraguay, donde cumple un importante papel ecológico al regular las poblaciones de peces, aves y otros vertebrados.

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Especie con amenaza de extinción

Su presencia es un indicador de la salud de los ambientes naturales y de la riqueza biológica de los recursos hídricos. Esta especie está considerada como “amenazada de extinción” por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Las principales amenazas para este reptil son la destrucción de sus hábitats y la caza motivada por el temor o el desconocimiento.

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Al mismo tiempo, se destaca el valioso papel que desempeñan los pescadores en la protección de los ecosistemas acuáticos. La conservación efectiva de la biodiversidad requiere del trabajo conjunto entre instituciones públicas, comunidades locales y usuarios de los recursos naturales.

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Desde la División de Áreas Protegidas de Itaipú se recuerda la importancia de respetar las disposiciones legales relacionadas con la actividad pesquera y promover prácticas responsables que permitan la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

La protección de especies como el mbói jagua y de los ambientes que habita es una responsabilidad compartida. Cada acción orientada al uso sostenible de los recursos naturales contribuye a preservar el patrimonio natural del Paraguay y garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos que benefician a toda la sociedad.