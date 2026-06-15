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15 de junio de 2026 a la - 09:34

Nelson Haedo, orgulloso de su princesa Noemí

Noemí Haedo Valdez sonriente en toga negra y birrete amarillo, junto a Nelson Haedo Valdez, vestido con traje claro, ambos en evento festivo.
Nelson Haedo Valdez posando orgulloso con su hija Noemí Haedo Valdez, en la celebración de su graduación en Alemania.Instagram/Nelson Haedo Valdez

El exfutbolista Nelson Haedo Valdez no ocultó su felicidad al ver terminar la secundaria a su hija Noemí. El orgulloso papá utilizó sus redes sociales para expresar: “Tu lo has conseguido sola con tu dedicación, tu esfuerzo y, sobre todo, tu disciplina”.

Por ABC Color

Noemí Haedo Valdez (18), hija de Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder culminó la secundaria en Alemania. La celebración fue a pura familia y el León Guaraní escribió unas emotivas líneas en las redes sociales para felicitar a la graduada.

Querida princesa Noemí, hoy celebramos tu colación y solo quiero decirte que estamos muy, pero muy orgullosos de ti. Tu lo has conseguido sola con tu dedicación tu esfuerzo y, sobre todo, tu disciplina”, comenzó expresando papá Nelson Haedo Valdez.

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Isabel en toga negra y birrete, sonríe con diploma, rodeada de familiares felices en un parque con lago y árboles.
La graduada Noemí rodeada de sus padres, Nelson y Tynka Haedo Valdez, y sus hermanos, Samuel y Leonie. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)

“Hoy cierras una parte de tu vida pero déjame decirte que ahora empieza lo lindo, el desafío de conquistar el mundo y estoy seguro que vas a hacer lo mejor posible”, siguió señalando Nelson Haedo Valdez al tiempo de destacar: “De nuestra parte, como padres solo podemos decirte que estamos contigo en todo lo que te propongas. Te amamos”.

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Mujer con birrete negro y toga negra con sashes rojas sonríe frente a un estanque, vistiendo un vestido amarillo.
¡Hermosa! Noemí Haedo Valdez el día su graduación. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)

En ese día tan especial para Noemí, toda su familia estuvo presente arropándola con mucho amor. Además de sus padres, Nelson y Tynka Haedo Valdez, la acompañaron sus hermanos Samuel y Leonie, quienes llenaron de mimos a la princesa mayor de la casa.