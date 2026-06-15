Nelson Haedo, orgulloso de su princesa Noemí

Noemí Haedo Valdez (18), hija de Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder culminó la secundaria en Alemania. La celebración fue a pura familia y el León Guaraní escribió unas emotivas líneas en las redes sociales para felicitar a la graduada.

“Querida princesa Noemí, hoy celebramos tu colación y solo quiero decirte que estamos muy, pero muy orgullosos de ti. Tu lo has conseguido sola con tu dedicación tu esfuerzo y, sobre todo, tu disciplina”, comenzó expresando papá Nelson Haedo Valdez.

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“Hoy cierras una parte de tu vida pero déjame decirte que ahora empieza lo lindo, el desafío de conquistar el mundo y estoy seguro que vas a hacer lo mejor posible”, siguió señalando Nelson Haedo Valdez al tiempo de destacar: “De nuestra parte, como padres solo podemos decirte que estamos contigo en todo lo que te propongas. Te amamos”.

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En ese día tan especial para Noemí, toda su familia estuvo presente arropándola con mucho amor. Además de sus padres, Nelson y Tynka Haedo Valdez, la acompañaron sus hermanos Samuel y Leonie, quienes llenaron de mimos a la princesa mayor de la casa.