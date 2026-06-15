Japón pide explicaciones a EE.UU. por restricciones de uso de la IA de Anthropic

En una rueda de prensa, Katayama dijo que "Estados Unidos, el país directamente implicado, debería dar explicaciones" sobre la mencionada suspensión, según declaraciones recogidas por el medio económico Nikkei.

La titular de la cartera ministerial reconoció los riesgos del uso de estos modelos de IA y abogó por trabajar con las partes implicadas en este sentido: "Los riesgos podrían estar aumentando, debemos acelerar el trabajo".

Coincidiendo con una visita a Tokio del CEO de OpenIA, Sam Altman, Katayama también reveló que durante la jornada se reunirá con ejecutivos de la compañía estadounidense y de la nipona Softbank para analizar cómo abordar los riesgos de la IA avanzada.

Anthropic atribuyó su decisión anunciada el pasado viernes a una directiva de control de exportaciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que le obligaba a impedir el acceso a este nuevo servicio a personas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

Según señaló, la orden de evitar su acceso fuera de Estados Unidos o por parte de extranjeros dentro del país llegó durante la tarde del viernes y para poder cumplir con la directiva de última hora optaron por cortar todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 a todos sus clientes.

Sin embargo, durante el fin de semana la ministra había señalado en una publicación en su perfil de la red social X que no había "cambios" con respecto a los derechos de uso otorgados al Gobierno nipón y algunas instituciones financieras, en base a un acuerdo entre su oficina y el Departamento del Tesoro estadounidense.