Atome: tarifa de US$ 30 está por debajo del costo y perjudicaría a la ANDE, advierte exgerente técnico

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, de ABC TV, el ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuestionó la tarifa fija de US$ 30 por megavatio/hora (MWh) que se pretendía otorgar a la firma británica Atome PLC mediante un decreto que posteriormente fue derogado.

Según afirmó, el precio establecido se encuentra por debajo del costo real de la energía y contradice los criterios técnicos que históricamente utiliza la estatal para definir sus tarifas.

“El precio de US$ 30 por MWh está por debajo del costo. Cualquier técnico de la ANDE que conoce la estructura tarifaria puede confirmarlo”, sostuvo Cáceres al referirse a la propuesta que generó un intenso debate en el sector energético.

El exgerente recordó que la Ley Orgánica de la ANDE establece que las tarifas deben contemplar diversos componentes, entre ellos el servicio de la deuda, los gastos de explotación, las inversiones previstas en el plan maestro y otros costos operativos.

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Cuestiona subsidio encubierto a una empresa privada

Cáceres aclaró que su posición no responde a una postura a favor o en contra de Atome, sino a la necesidad de proteger los intereses de una empresa pública que enfrenta crecientes desafíos financieros y energéticos.

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En ese sentido, sostuvo que la ANDE no tiene como misión subsidiar inversiones privadas y advirtió que cualquier tarifa especial por debajo de los costos debería ser aprobada por una ley que establezca claramente cómo se cubrirá la diferencia.

Recordó que el único subsidio reconocido actualmente es la tarifa social, cuyo mecanismo de compensación está expresamente definido en la legislación.

“Si se quiere otorgar una tarifa especial fuera de los cálculos técnicos de la ANDE, debe hacerse por ley y especificar quién pagará la diferencia. De lo contrario, se genera un perjuicio patrimonial para la empresa”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la energía disponible en Paraguay se está reduciendo progresivamente debido al aumento de la demanda y que venderla por debajo de su valor real significaría desaprovechar una de las últimas ventajas competitivas del país.

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Congelar el precio por 15 años sería un “grave error”

Otro de los aspectos cuestionados por Cáceres es la intención de mantener una tarifa fija en dólares durante 15 años.

A su criterio, una medida de ese tipo desconoce la evolución de los costos de generación y las inversiones que deberá realizar la ANDE para garantizar el suministro eléctrico en el futuro.

“¿Cómo se puede congelar una tarifa por quince años cuando en ese período la ANDE tendrá que incorporar nuevas fuentes de generación mucho más costosas?”, planteó.

El ingeniero advirtió que las futuras incorporaciones energéticas elevarán inevitablemente los costos del sistema eléctrico paraguayo, por lo que una tarifa congelada terminaría generando pérdidas significativas para la estatal.

Incluso sostuvo que, en un horizonte de diez años, el costo promedio de la energía podría multiplicarse debido a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de generación.

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ANDE necesitará inversiones millonarias

Cáceres también respaldó las recientes declaraciones del presidente de la ANDE sobre el aumento gradual de las tarifas eléctricas en las próximas décadas.

Según explicó, el incremento responde a una realidad técnica y económica: la energía que Paraguay deberá incorporar para cubrir la creciente demanda será considerablemente más cara que la generación hidroeléctrica disponible actualmente.

Indicó que el Plan Maestro de la ANDE contempla inversiones cercanas a US$ 8.500 millones en los próximos diez años, muy por encima de los aproximadamente US$ 3.000 millones proyectados una década atrás.

Además, recordó que el país deberá sumar nuevas fuentes de energía ya desde 2027 para evitar problemas de abastecimiento.

“El Paraguay está llegando al límite de su capacidad disponible. En algunos años tendremos dificultades en determinados horarios de verano si no comenzamos ahora mismo a incorporar nueva generación”, alertó.

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“Hay que escuchar a los técnicos”

El exgerente insistió en que la discusión sobre la tarifa para Atome debe abordarse desde una perspectiva técnica y no política.

En ese contexto, afirmó que los profesionales de la ANDE observan con preocupación cualquier esquema tarifario que comprometa los ingresos futuros de la empresa en un momento en que necesita fortalecer su capacidad de inversión.

También consideró que la negativa del actual titular de la ANDE a firmar el acuerdo responde precisamente a los informes técnicos que advierten sobre posibles inconsistencias con la normativa vigente.

Finalmente, Cáceres pidió evitar errores similares a los registrados en negociaciones energéticas pasadas y sostuvo que el país debe administrar con cautela un recurso que considera estratégico para su desarrollo económico.