Hospital Central de IPS cerrará su entrada principal este martes y esta es la razón

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado dirigido a asegurados, familiares y personal médico para avisar que, a partir de las 15:00 de este martes, la entrada principal al edificio del Hospital Central quedará completamente clausurada al tránsito peatonal por un lapso de algunas horas.

La medida de contingencia responde a razones de prevención y seguridad. Las autoridades de la previsional constataron que el enorme logo institucional de la institución, ubicado en lo alto de la fachada principal del hospital, presenta un avanzado estado de deterioro y daños estructurales, lo que genera un riesgo de desprendimiento sobre la zona donde habitualmente caminan miles de personas por día.

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Para llevar a cabo la tarea de remoción, la previsional solicitó el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Un camión de gran porte de la compañía de bomberos ingresará a la explanada central del hospital para alcanzar la altura de la fachada y proceder al desmonte de la cartelería dañada.

Accesos alternativos habilitados para los pacientes

Desde la dirección del Hospital Central aclararon que los servicios médicos, las consultas programadas y las áreas de internación seguirán funcionando con total normalidad. No obstante, para ingresar al bloque principal, los usuarios deberán utilizar obligatoriamente las puertas y accesos alternativos que ya fueron señalizados para el efecto.

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Las autoridades del IPS instaron a los ciudadanos a colaborar con el operativo, respetar las indicaciones de los guardias apostados en las inmediaciones y mantener la calma.

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Asimismo, la institución extendió sus disculpas públicas a la ciudadanía por los inconvenientes logísticos que la medida temporal pueda ocasionar en el transcurso de la tarde.