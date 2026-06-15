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15 de junio de 2026 a la - 22:13

Hospital Central de IPS cerrará su entrada principal este martes y esta es la razón

Hospital Central Instituto de Prevision Social IPS
Hospital Central Instituto de Prevision Social IPS

El acceso principal del Hospital Central del IPS se clausurará temporalmente desde las 15:00 de este martes poralgunas horas. Según informaron, piden a los pacientes a utulizar los acceso alternativos.

Por ABC Color

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado dirigido a asegurados, familiares y personal médico para avisar que, a partir de las 15:00 de este martes, la entrada principal al edificio del Hospital Central quedará completamente clausurada al tránsito peatonal por un lapso de algunas horas.

La medida de contingencia responde a razones de prevención y seguridad. Las autoridades de la previsional constataron que el enorme logo institucional de la institución, ubicado en lo alto de la fachada principal del hospital, presenta un avanzado estado de deterioro y daños estructurales, lo que genera un riesgo de desprendimiento sobre la zona donde habitualmente caminan miles de personas por día.

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Para llevar a cabo la tarea de remoción, la previsional solicitó el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Un camión de gran porte de la compañía de bomberos ingresará a la explanada central del hospital para alcanzar la altura de la fachada y proceder al desmonte de la cartelería dañada.

Accesos alternativos habilitados para los pacientes

Desde la dirección del Hospital Central aclararon que los servicios médicos, las consultas programadas y las áreas de internación seguirán funcionando con total normalidad. No obstante, para ingresar al bloque principal, los usuarios deberán utilizar obligatoriamente las puertas y accesos alternativos que ya fueron señalizados para el efecto.

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Las autoridades del IPS instaron a los ciudadanos a colaborar con el operativo, respetar las indicaciones de los guardias apostados en las inmediaciones y mantener la calma.

Asimismo, la institución extendió sus disculpas públicas a la ciudadanía por los inconvenientes logísticos que la medida temporal pueda ocasionar en el transcurso de la tarde.

Aviso informativo del IPS sobre cierre temporal del Hospital Central, con texto claro y destacado en un fondo blanco.
El Instituto de Previsión Social anunció el cierre de la entrada principal del Hospital Central desde las 15:00 del 16 de junio de 2026.