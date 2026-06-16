Foxconn colaborará con la francesa Schneider Electric para desarrollar centros de datos

En un comunicado difundido el lunes, la compañía asiática explicó que el acuerdo combinará la experiencia de Foxconn en plataformas avanzadas de computación, integración de racks de IA y fabricación a escala global con el "liderazgo" de Schneider Electric en sistemas de alimentación, refrigeración y gestión energética.

Bajo este marco de colaboración, ambas firmas aspiran a ofrecer "soluciones integradas y listas para desplegar" que permitan a sus clientes "construir y operar infraestructura de IA con mayor rapidez, eficiencia y previsibilidad en las distintas regiones".

"Al combinar la fortaleza de Foxconn en sistemas de IA y fabricación global con la profunda experiencia de Schneider Electric en energía y alimentación, estamos creando una vía para que los clientes desplieguen capacidad de IA a gran escala, de forma más rápida, inteligente y sostenible", afirmó Young Liu, presidente de Foxconn, en declaraciones recogidas por el comunicado.

Este acuerdo se anunció dos semanas después de que Foxconn revelara una colaboración con la también francesa Bull para desarrollar infraestructura de IA y computación en la nube "destinadas al mercado global desde Europa", en un contexto marcado por los esfuerzos de París para reforzar su soberanía tecnológica.

La compañía taiwanesa es el fabricante de dispositivos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras empresas tecnológicas, Foxconn se ha visto beneficiada en el último año por el optimismo en torno a la IA, al convertirse en uno de los principales fabricantes de servidores con chips de Nvidia.