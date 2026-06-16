Francia invertirá 655 millones de euros adicionales en IA hasta 2030

La apuesta reforzada por la IA incluye igualmente la decisión de romper el contrato que la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI, principal organismo dedicado a la inteligencia a nivel doméstico) tenía con el gigante estadounidense de análisis de datos Palantir (cofundado por Peter Thiel, afín a Donald Trump) para sustituirlo por un acuerdo con la francesa ChapsVision.

"No podemos aceptar nuevas dependencias estratégicas en el ámbito digital", explicó el primer ministro, que dio a conocer todas estas novedades en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El despliegue de nuevas inversiones se anunció en vísperas de la apertura en París del salón VivaTech, uno de los grandes eventos dedicados a las nuevas tecnologías de Europa, al que acudirán figuras como Jeff Bezos.

"El tiempo de las experimentación ya quedó detrás nuestro, el tiempo de la generalización comienza", manifestó Lecornu.

Entre las medidas que se adoptarán próximamente, el primer ministro anunció también un asistente de IA para el portal dedicado a las consultas y trámites de la sanidad pública (Ameli) y una plataforma que facilite el acceso a grandes cantidad de datos que maneja el Estado (por ejemplo, demográficos) y que pueden ser útiles para investigadores y cargos públicos.

El objetivo de esta apuesta reforzada es garantizar que Francia esté en la vanguardia de esta "revolución" y utilizarla en beneficio de los franceses, dijo Lecornu, de forma "que proteja nuestra soberanía, que refuerce nuestros servicios públicos y que permita que Francia siga siendo una gran nación de investigación científica, industrial y tecnológica".