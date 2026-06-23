Meta lanza unas nuevas gafas con inteligencia artificial más baratas ante competencia

Las Meta Glasses, que parten de 299 dólares y están disponibles en EE.UU., Canadá, Reino Unido y varios países europeos, incluyen micrófono, audífonos, cámara, una batería de 8 horas y un botón específico para usar la plataforma de IA Meta AI.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg indicó en un blog que las gafas son fabricadas por EssilorLuxottica, la matriz de Ray-Ban, aunque no lucen ningún logo, y hay tres modelos, uno de ellos diseñado por la celebridad y empresaria Kylie Jenner.

Meta destacó que las nuevas gafas utilizan el nuevo modelo Muse Spark, creado específicamente para sus productos, en la versión de Meta AI que llevan integrada y que además podrá mejorar "con actualizaciones regulares de software".

Por ejemplo, integran una función de "foto dinámica" que permite fotografiar en ráfagas y "recomienda la mejor", así como traducción en vivo en 20 idiomas, y pronto llevará una función de "navegación para peatones".

Meta señaló que las gafas tienen una función de privacidad para "controlar lo que eliges compartir con los demás, así como salvaguardas integradas para respectar la privacidad de la gente a tu alrededor".

En anuncio se produce una semana después de que la tecnológica Snap presentara unas gafas inteligentes con realidad aumentada, las Specs, que estarán a la venta en otoño con un precio de partida de 2.195 dólares.

En mayo, Google anunció sus primeras gafas inteligentes equipadas con su IA, Gemini, en colaboración con Samsung y las marcas ópticas Gentle Monster y Warby Parker, y que también saldrán en otoño, aunque no ofreció un precio de salida.

Según CNBC, Meta y la marca EssilorLuxottica lideran el mercado de las gafas inteligentes con una cuota del 80 %. Las Ray-Ban Meta, su producto estrella, parten de 499 dólares en su último modelo, Blayzer Optics Gen 2, y parten 299 en el más antiguo, Wayfarer Gen 1.