IPS “va camino al precipicio”, asegura su presidente

La Comisión de Presupuesto del Senado convocó esta mañana al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, para abordar el proyecto de ley que plantea declarar en emergencia a la previsional.

Durante la reunión, Fretes expuso la situación financiera que atraviesa la institución, actualmente en crisis por la falta de medicamentos y otros insumos esenciales.

“Esto fue un trabajo en conjunto finalmente. Fue un consenso donde nos escucharon y tuvo mucha validez nuestra opinión. Culminó con que debe haber un equipo técnico de nuestra parte y de parte de ellos, de modo tal que se pueda trabajar para quitar algo que sea más útil”, refirió.

Señaló que a partir de ahora lo primero es realizar una mesa de trabajo para poner las reglas claras, poner en papel qué es lo conveniente, qué es lo no conveniente y con base en ello volver y tomar la decisión que corresponda.

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Ante la consulta de qué podría solucionar el pedido de emergencia, Fretes brindó como ejemplo: “Tenemos que comprar insumos para alimentación parenteral, para los prematuros. Ya iniciamos el proceso, pero ese proceso dura dos meses. Entonces, esto puede ayudarnos para que esto salga en 15 días, por decirles”.

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En otro momento, el titular del IPS dejó en claro que esto no termina con su administración. “Esto hay que pensar de aquí a 20 años y la situación financiera del IPS está mal”.

“Se deben 98.000 millones de guaraníes por el Centro Hematológico de gente que hay que honrar. Se deben 28.000 millones de guaraníes por el Buongermini. ¿De dónde vamos a sacar la plata?“, añadió.

A renglón seguido agregó: “Tenemos una deuda de 176 mil millones de guaraníes mensuales para pagar deudas de administraciones pasadas”.

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El titular de la previsional señaló que la cuestión es subsistir y para ello deben quitar la institución a flote como sea: “Hay que trabajar para que dentro del marco que la ley permite, el instituto vuelva a florecer como años anteriores”.

“Esto así como está (IPS) va camino al precipicio y nosotros tenemos que evitar eso y estamos decididos a evitarlo”, concluyó.