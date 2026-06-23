FIFA sanciona a Miguel Almirón con un partido de suspensión

La selección paraguaya sufrió una baja sensible de cara al decisivo compromiso frente a Australia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió sancionar con un partido de suspensión a Miguel Almirón, quien fue expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro disputado ante Turquía el pasado 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium.

Según el comunicado oficial, el futbolista paraguayo infringió el artículo 14.1.b del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona la conducta antideportiva hacia un adversario o hacia una persona distinta a un oficial del partido.

La sanción deberá cumplirse en el próximo encuentro de la selección paraguaya en la Copa del Mundo, por lo que el mediocampista quedará automáticamente descartado para el choque frente a Australia, un partido clave para las aspiraciones albirrojas de avanzar a la siguiente fase del certamen.

La FIFA también informó que la decisión adoptada por su Comisión Disciplinaria es definitiva y no está sujeta a apelación, cerrando cualquier posibilidad de revisión del castigo.

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La ausencia de Almirón representa un desafío importante para el entrenador Gustavo Alfaro, quien deberá encontrar una alternativa para reemplazar a uno de los futbolistas más influyentes del equipo en un compromiso decisivo para el futuro de Paraguay en el Mundial 2026.

La resolución de la FIFA