Sanción de la FIFA a “Chipi” atenta contra derecho al trabajo y a la expresión, dice abogado

Este lunes se dio a conocer que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) revocó las credenciales al periodista relator del grupo ABC Jorge “Chipi” Vera en sanción a sus expresiones vertidas tras la expulsión del jugador de la Selección Paraguaya de Fútbol Miguel Almirón por taparse la boca durante el partido contra la Selección de Turquía.

Dicha sanción se aplicó pese al pedido de disculpas realizado por el mismo periodista, como del medio. Además, varios gremios de trabajadores de medios de comunicación, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Círculo de Periodistas Deportivos se expresaron contra la medida que consideraron atentatoria contra el derecho al trabajo y a la libertad de expresión.

En ese mismo sentido, César Coll, asesor jurídico del grupo ABC, afectado por la decisión, se pronunció contra la misma, asegurando que la medida es desproporcionada, además de que pese a ser una sanción privada contractual, no deja de atentar contra los derechos de una persona.

“Acá no estamos mirando si quien vulnera tiene el monopolio del ejercicio de poder como lo tiene un estado. Cualquier persona en un acto privado puede vulnerar esos derechos, y está siendo vulnerado, obviamente, ¿como que no?, si Chipi lo único que hizo es trabajar. (...) Es una penalización contractual, nosotros no ejercemos un recurso, lo que hacemos es exteriorizar los motivos por los cuales consideramos que la medida es desproporcional, injusta y atentatorio al derecho del trabajo, la libertad de expresión y formación, y opinión, indicó.

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Gestos son protegidos por la primera enmienda de EE. UU.

Según el abogado, si bien “Chipi” exageró con algunas palabras, las mismas son propias de la naturaleza apasionada del fútbol, no así de una cobertura de la elección de un Papa, un espectáculo de ballet, o incluso hasta del tenis, ya que el lenguaje explosivo y apasionado predomina en el fútbol más allá que el lenguaje mesurado.

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Agregó que no se puede dejar de considerar que en la historia de los mundiales, fue la primera vez que se aplicó una regla nueva al sancionar a Miguel Almirón con una expulsión tras taparse la boca, y como tal, cualquier estudioso de la sociología sabe que existen reacciones y obstáculos para el impedimento de la conducta prevista, es decir que cuando se aplica una normativa novedosa, siempre hay reacciones contrarias.

“Es natural en el ser humano que no internalice la normativa, ¿por qué vamos a internalizar tan fácilmente una normativa inexistente?, es más, cualquier persona medianamente formada va a considerar que la sanción a un jugador que meramente se tapa la boca es absolutamente prejuzgativa, en el sentido de que si mañana alguien se lastima un diente, no se va a poder tapar la boca”, puntualizó.

Recordó que incluso la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1791 como parte de la Carta de Derechos (Bill of Rights) garantiza la libertad de expresión, entre ellos, los gestos.

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“Todavía yo no sé qué fue lo que supuestamente se dijo, cuál fue la ofensa vertida, simplemente por el hecho de taparse la boca, y no lo digo yo, lo dice la primera jurisprudencia del siglo XX de los Estados Unidos, los gestos también están amparados por la primera enmienda en Estados Unidos”, insistió.

Cumplimiento de la medida a pedido del propio Chipi

Explicó que el cumplimiento de la medida se dio a pedido del propio Chipi, por muchos valores que consideró como loables, que además el propio Vera dijo en todo momento que se extralimitó.

“Tenemos mucha gente trabajando allá y no quería que esto pasara a mayores, esa fue una decisión tomada por él. Se respeta su decisión, hoy está apartado. También si vamos al hecho, no podría entrar al estadio, porque no tiene credencial, o sea, tendría que ir a comprar una entrada y estar sentado en el público, pero no puede utilizar el conducto que es la transmisión a través de la licencia de la Fifa”, detalló.