Bernie Sanders tacha de "inaceptables" las subidas de precios de Apple

"Estos aumentos de precios no son inevitables. Son inaceptables", escribió Sanders en sus redes sociales.

El político socialdemócrata sostuvo que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, representa la "codicia corporativa", al señalar que el ejecutivo calificó de "inevitable" una subida de precios de más de 200 dólares pese a que la compañía obtuvo 112.000 millones de dólares de beneficio el año pasado y destinó 310.000 millones a recompras de acciones.

Los aumentos ya reflejados en la tienda en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo.

El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de 699 dólares en lugar de 599, mientras que el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares.

Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de 300 dólares; el MacBook Pro de 16 pulgadas, de 500 dólares; el MacBook Air, de 200 dólares; el iPad, de 100 dólares; el iPad Air, de 150 dólares; el iPad Mini, de 100 dólares; el iPad Pro de 11 pulgadas, de 200 dólares; el iPad Pro de 13 pulgadas, de 200 dólares; el iMac, de 200 dólares; el Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares; el HomePod, de 100 dólares; el HomePod Mini, de 30 dólares; el Apple TV, de 70 dólares, y las gafas Vision Pro, de 200 dólares.

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

Apple indicó en un comunicado al que tuvo acceso EFE que el sector de la electrónica de consumo "se enfrenta a un reto sin precedentes" debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado "un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento".

En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que "nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido".

"Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos (...) Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones", concluyó la empresa.

Por otro lado, Microsoft anunció hoy que subirá el precio de sus consolas Xbox debido al encarecimiento de los componentes.

A partir del 1 de agosto de este año, el precio de estas consolas aumentará en todo el mundo 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte.