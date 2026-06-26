Florida y Roku llegan a acuerdo para reforzar la privacidad infantil y el control parental

Según el acuerdo, anunciado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, Roku reforzará sus herramientas de protección infantil al ofrecer a los padres mayor control sobre la experiencia de streaming de sus hijos.

El anuncio se produce una semana después de que Fox Corporation informara de un acuerdo definitivo para adquirir Roku por 22.000 millones de dólares, operación tras la cual los actuales accionistas de Fox poseerán aproximadamente el 73 % de la empresa resultante, mientras que los de Roku mantendrán cerca del 27 %.

El fiscal de Florida agregó que la plataforma se comprometió a una inversión estimada de 25 millones de dólares en recursos de ingeniería para implementar los cambios, cuya aplicación comenzará de forma inmediata y se espera que esté completamente desplegada a nivel nacional en un plazo de un año.

Las partes señalaron que el proceso se desarrolló de manera cooperativa y que alcanzaron un acuerdo voluntario que para resolver una "acción de cumplimiento estatal" en materia de privacidad digital presentada bajo la Ley de Derechos Digitales de Florida, que no incluye hallazgos de irregularidades ni sanciones económicas.

"Este acuerdo garantiza que se implementarán salvaguardas significativas para proteger la privacidad y los datos personales de todos los niños", afirmó el fiscal general James Uthmeier.

Roku señaló que valora el diálogo con las autoridades de Florida y que se centra en implementar las mejoras "de manera rápida y efectiva", al tiempo que destacó su compromiso con la privacidad infantil y el control parental en los servicios de streaming.