Meta actualiza modelo de razonamiento Muse Spark y lanza generador de imágenes Muse Image

El modelo de razonamiento actualizado es Muse Spark 1.1, creado por su equipo de SuperIntelligence Labs y dirigido a las tareas de los agentes de IA, "con grandes avances en uso de herramientas y computadoras, código y entendimiento multimodal", según un comunicado.

"Junto al lanzamiento esta semana de Muse Image, esta presentación nos acerca a nuestra visión de la superinteligencia personal: modelos que te ayudan a cumplir tus metas, crear lo que imaginas, profundizar tus relaciones y tomar acción en lo que más valoras", indicó.

Muse Spark 1.1 está disponible en el asistente Meta AI, en el modo 'Thinking', que se refiere a razonamiento profundo, y en la Meta Model API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para desarrolladores.

En paralelo, Muse Image, presentado el martes, es el primer modelo de generación de imágenes de Meta y se puede utilizar de manera gratuita en Meta AI, así como en los mensajes directos de WhatsApp en varios países y las historias de Instagram en EE.UU.

Muse Image "usa razonamiento avanzado para comprender indicaciones complejas", aunque incluye sugerencias preestablecidas, y puede mezclar varias fotos para formar una imagen de alta calidad que se puede compartir y descargar en las redes sociales.

De momento, este generador está disponible en algunas funciones de WhatsApp e Instagram con la idea de ampliarlo a Facebook y Messenger, y en las próximas semanas Meta lo ofrecerá a empresas, indica un comunicado.

La empresa también divulgó que está desarrollando un modelo llamado Muse Video, con una base similar a la de Muse Image, que ofrece "fidelidad visual excepcional con apoyo de audio nativo", y que "llegará pronto" a Meta AI y a los creadores de contenido.