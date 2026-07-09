Francia usó aviones de deportación de EE.UU. tras ganarle a la Albirroja, según medio inglés

Una investigación periodística publicada por el diario británico The Guardian reveló que durante el Mundial 2026, el equipo de Francia estuvo usando aviones de una compañía de vuelos chárter que se encuentra en el centro de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de los Estados Unidos.

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Según la investigación, se trata de la empresa Global Crossing Airlines (GlobalX), firma que operó más de la mitad de los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2024 y 2025.

Los datos de seguimiento aéreo chequeados por The Guardian confirman que la delegación francesa utilizó esta aerolínea para al menos tres traslados internos entre sus partidos del Mundial y su campamento base en Boston.

Asimismo, el equipo frances compartió videos de cómo los deportistas franceses, entre ellos Mbappé, vivieron sus traslados a las distintos puntos de juego. En uno de los vuelos celebraron el cumpleaños de Mike Maignan, arquero nacido en Guayana Francesa, dentro del avión de Global X, que fue usado para deportaciones de Estados Unidos.

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La paradoja de Mbappé y “Les Bleus”

El hallazgo genera un profundo impacto político debido al perfil de los jugadores franceses. El capitán del equipo, Kylian Mbappé (de ascendencia camerunesa y argelina), es conocido por ser uno de los atletas más críticos con los políticos de extrema derecha y los discursos antiinmigración.

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Este jugador fue noticia en Paraguay y en el mundo por tildar de “despreciable” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla luego de que ella haya emitido su descargo contra el jugador, calificado como racista. Cabe resaltar que Mbappé instó en varias ocasiones a los jóvenes de su país (Francia) a votar para evitar que sectores intolerantes a la migración ganen el poder.

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A la postura de Mbappé se suman figuras como Ousmane Dembélé, Jules Koundé y Marcus Thuram, quienes defienden activamente el multiculturalismo de su selección.

Sin embargo, el plantel terminó viajando en las mismas aeronaves utilizadas para el polémico programa de repatriaciones forzosas de la administración de Donald Trump, según el medio inglés.

El rastro en las redes sociales

La investigación de The Guardian comenzó tras un detalle detectado en la propia cuenta oficial de Instagram de la selección francesa. En un video subido tras la victoria de Francia por 1-0 ante Paraguay en los octavos de final, se observa al delantero Michael Olise abordar el vuelo desde Filadelfia con destino a Boston. Al pasar al lado de una azafata, se nota claramente una pegatina con el logotipo de GlobalX en un compartimento superior.

Al cruzar esa imagen con la plataforma de rastreo de vuelos Flightradar24, los investigadores comprobaron que el Airbus despegó de Filadelfia cerca de la medianoche del 5 de julio de 2026.

Un avión con 44 vuelos de deportación

Los datos provistos por la organización especializada ICE Flight Monitor muestran la rutina de la aeronave asignada a los futbolistas.

El avión utilizado por Francia realizó 44 vuelos de deportación solo en lo que va de este año y acumula unos 950 desde 2022.

Apenas tres días antes de alzar al plantel europeo (el 1 de julio), esa misma aeronave fue usada para trasladar a inmigrantes indocumentados desde un centro de detención en Arizona hasta el estado de Luisiana.

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Según The Guardian, informes filtrados de la compañía revelan que estos vuelos civiles sirvieron para mover a miles de detenidos atados de pies y manos hacia destinos como el “Cecot”, la conocida megaprisión de El Salvador, muchas veces sin previo aviso a sus abogados o familiares.

“Es una práctica común que ciertas aerolíneas alternen entre operar vuelos del ICE y otros servicios privados para entidades comerciales o equipos deportivos, a veces en la misma semana o el mismo día”, explicó Sierra Randolph, administradora de datos de ICE Flight Monitor.

Hasta el momento, ni los portavoces de la federación francesa de fútbol ni los directivos de la aerolínea GlobalX respondieron a los llamados de The Guardian para dar su versión.

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Francia, en tanto, no es el único país salpicado por esta logística. Según reportes del diario Daily Mail indicaron que las selecciones de Inglaterra e Irán también firmaron contratos con la misma transportadora para sus viajes internos durante la competencia.

Cabel aclarar que el equipo de Francia voló hasta Estados Unidos para su participación en el Mundial con La Compagnie, una aerolínea boutique francesa que opera con una cabina 100% de clase ejecutiva.