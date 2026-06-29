Este hallazgo explica por qué algunos volcanes permanecen inactivos durante siglos

La pregunta científica detrás de la dormancia volcánica

Más que “qué volcán se activará”, la cuestión de fondo es qué controla el paso del magma desde un reservorio profundo hasta la superficie. En ese trayecto, pequeños cambios físicos —temperatura, cristales, gases y permeabilidad de las rocas— pueden convertir un sistema activo en uno aparentemente inerte durante generaciones.

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El mecanismo clave: el magma se enfría, cristaliza y se “atasca”

Cuando el magma permanece tiempo en la corteza, pierde calor. Al enfriarse, crecen cristales (minerales sólidos) dentro del fundido. Con los años, esa mezcla puede transformarse en una especie de “papilla” cristalina: mucho sólido, poco líquido.

Ese cambio importa por dos razones:

Aumenta la viscosidad: el magma se vuelve más “espeso” y le cuesta circular y fracturar la roca. Se arma un armazón rígido: los cristales pueden conectarse entre sí y formar una malla que inmoviliza el material, reduciendo la capacidad del reservorio de alimentar conductos hacia arriba.

En términos simples: el volcán no “se apaga”; se traba.

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Gases, presión y conductos: por qué a veces no hay empuje suficiente

En paralelo, los gases volcánicos (como vapor de agua y CO₂) pueden escapar lentamente por fracturas y sistemas hidrotermales, aliviando la presión. Y algunos conductos se sellan con minerales precipitados por fluidos calientes, disminuyendo la permeabilidad.

Con menos caminos abiertos y menos presión acumulada, el sistema puede sostener una inactividad volcánica prolongada, incluso si el reservorio sigue ahí.

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Qué reanima a un volcán tras siglos de silencio

Para romper el bloqueo suele hacer falta una recarga: la entrada de magma más caliente desde mayor profundidad. Esa inyección puede recalentar, fundir parte de la “papilla” y volver a concentrar gas y presión, restableciendo rutas de ascenso.

Esta idea ayuda a interpretar mejor señales de monitoreo (sismicidad, deformación del terreno, emisiones de gases) en regiones como los Andes o el Mediterráneo: un aumento de actividad no siempre indica “erupción inminente”, pero sí puede señalar reorganización interna del sistema magmático y su permeabilidad.