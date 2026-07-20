Por qué la Luna volvió a convertirse en el gran objetivo de la exploración espacial

Cuándo es y por qué se celebra el Día Internacional de la Luna

El Día Internacional de la Luna se celebra cada 20 de julio, fecha del alunizaje del Apolo 11 en 1969. La ONU lo estableció para reconocer el valor de la exploración lunar en la ciencia y la cooperación internacional, y para recordar que la Luna es un territorio de conocimiento, no solo de conmemoración histórica.

El Apolo 11 demostró que era posible llegar. Medio siglo después, la pregunta es otra: qué puede decir la Luna sobre cómo se formaron la Tierra y el Sistema Solar, y cómo usar ese conocimiento para expandir la exploración humana y robótica.

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Importa porque la Luna, a diferencia de la Tierra, casi no tiene erosión ni tectónica activa: preserva señales antiguas que aquí se borraron.

¿Por qué seguimos estudiando la Luna?

La exploración lunar volvió a ser prioridad por tres motivos científicos y prácticos. Primero, porque su superficie funciona como registro de impactos: al datar cráteres y rocas se calibra la cronología de todo el vecindario planetario.

Segundo, porque en regiones polares hay indicios sólidos de hielo de agua en sombras permanentes, valioso para entender el origen del agua y para sostener operaciones (agua, oxígeno, combustible).

Tercero, porque la Luna permite probar tecnologías —energía, hábitats, navegación, minería de regolito— en un ambiente cercano pero hostil, antes de ir a Marte.

¿Cómo se originó la Luna?

La explicación más aceptada es la hipótesis del gran impacto: un protoplaneta del tamaño de Marte (a veces llamado Theia) chocó con la Tierra primitiva, y del material expulsado se formó la Luna.

El debate actual no es si hubo impacto, sino cómo fue: qué mezcla exacta de materiales terminó en la Luna y por qué su composición se parece tanto a la terrestre. Resolverlo afina modelos sobre la formación de planetas rocosos.

Por qué vemos siempre la misma cara de la Luna

Se trata de acoplamiento de marea. La gravedad terrestre deformó levemente a la Luna y, con el tiempo, ese “tironeo” frenó su rotación hasta que tarda lo mismo en girar sobre su eje que en orbitar la Tierra.

Por eso presenta siempre el mismo hemisferio, aunque se observa un pequeño vaivén (libración).

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Artemis y la nueva exploración lunar

El programa Artemis de la NASA busca volver a llevar astronautas y sostener presencia cerca del polo sur lunar, donde el hielo sería más accesible.

La idea no es repetir Apolo, sino extender la estadía, usar nuevas naves y sumar infraestructura como la estación Gateway en órbita lunar. En paralelo, otras agencias y países impulsan misiones robóticas para cartografiar recursos, estudiar el subsuelo y mejorar aterrizajes de precisión.

Qué importancia tiene la Luna para la Tierra

La Luna influye en la dinámica del sistema Tierra-Luna: estabiliza en parte el eje de rotación terrestre y modula las mareas, que afectan costas y ecosistemas.

Pero su impacto científico es mayor: ayuda a reconstruir la historia temprana de nuestro planeta, cuando la Tierra era demasiado activa para conservar “memoria geológica”.

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Datos curiosos que explican por qué es un objeto único

La Luna tiene sismos (moonquakes) por tensiones internas y cambios térmicos; está cubierta por regolito, un polvo abrasivo creado por impactos; y posee zonas tan frías y oscuras en los polos que pueden atrapar volátiles durante millones de años.

Cada una de esas rarezas es, para la ciencia, una pista sobre procesos que también operan en otros mundos.