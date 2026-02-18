Canciller alemán, a favor de restringir redes sociales a menores de edad

El jefe del gobierno, Friedrich Merz, se pronunció a favor de una prohibición de las redes sociales para menores de edad, siguiendo la estela de muchos países europeos que debaten una medida de este tipo para proteger a los jóvenes de los efectos nocivos de estas plataformas.

En el pódcast alemán “Machtwechsel” , Merz dijo estar “muy a favor” de la propuesta formulada por algunos dirigentes de su partido, la CDU, de introducir un límite de edad para el uso de Facebook, TikTok, Instagram y otros servicios similares.

“Siempre soy muy reservado respecto a las prohibiciones (...) pero veo las consecuencias de las redes sociales en los jóvenes”, explicó el canciller. “No hay que sorprenderse de los trastornos de personalidad y de los problemas de comportamiento social entre los jóvenes cuando pasan hasta cinco horas al día frente a una pantalla a los 14 años y cuando toda su socialización se hace únicamente a través de ese medio”, destacó.

Amplio debate

Se espera un amplio debate a finales de semana durante el congreso federal de la CDU en Stuttgart sobre las posibles modalidades de regulación para los menores.

Según el canciller, son varias las opciones posibles: “un límite de edad, una prohibición o una verificación mediante aplicaciones adecuadas con la autorización de los padres”.

Australia instauró a finales de 2025 una de las medidas más estrictas del mundo en una democracia al obligar a las plataformas a asegurarse de que los usuarios tengan al menos 16 años, y a eliminar las cuentas de usuarios demasiado jóvenes.

En Francia los diputados adoptaron a finales de enero una propuesta de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años, que aún debe ser examinada por el Senado.

Otros países han propuesto iniciativas similares que todavía deben votarse, como España, Portugal y Dinamarca.