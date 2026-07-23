El número de crías de pingüinos en la isla Coulman (Antártida) disminuyó un 69 % en 2025

Se sabe que las condiciones generales del hielo marino afectan el éxito reproductivo, pero observaciones previas habían sugerido que los grandes icebergs individuales también pueden tener un efecto, explica una nota de prensa de la revista.

Jeong-Hoon Kim, del Instituto coreano de investigación polar, y su equipo realizaron dos censos aéreos de la colonia de pingüinos emperador en la isla Coulman en noviembre y diciembre de 2025. Contabilizaron 6.658 polluelos vivos, aproximadamente un 69 % menos que el censo de 2024 y el promedio del período 2017-2024.

Durante las observaciones de campo, los científicos identificaron un gran iceberg varado entre 3 y 5 kilómetros al norte de la colonia.

Las imágenes satelitales mostraron que este iceberg (de unos 13,9 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho) se desprendió en marzo de 2025 de la plataforma de hielo Nansen, se acercó a la colonia en julio y finalmente encalló el 28 de ese mes, durante la temporada de eclosión.

Los autores combinaron los datos de posición del iceberg con un modelo detallado de su forma, derivado de las imágenes aéreas recopiladas durante el censo.

La reconstrucción tridimensional apunta que la escarpada cara sur del iceberg y su posición varada probablemente aumentaron la distancia que los pingüinos debían recorrer para alimentarse, pasando de unos 9,3 kilómetros en 2024 a aproximadamente 14,9 kilómetros en 2025, lo que contribuyó a la disminución de su éxito reproductivo.

Estos hallazgos proponen un mecanismo en el que la morfología del iceberg y la configuración costera local, en conjunto, provocan una reducción sustancial de la accesibilidad funcional entre la colonia y las zonas de alimentación, escriben los autores en su artículo.

Los investigadores señalan no obstante que el estudio abarca solo una temporada y que los hallazgos son observacionales.

Sin embargo, también indican que, si bien este tipo de eventos relacionados con icebergs son impredecibles y generalmente temporales, las futuras investigaciones sobre la reproducción del pingüino emperador deberían considerar el papel que estos acontecimientos pueden desempeñar junto con las tendencias generales.