“Ocúpense de su propia vida”: Neymar tras las críticas por jugar al póquer

Neymar Jr. volvió a quedar en el centro de la polémica en Brasil, pero esta vez no se quedó callado. El astro del Santos salió al paso de los feroces ataques recibidos por haber acudido a un torneo de póquer en São Paulo el mismo día en que su club disputaba un compromiso internacional en Venezuela. Fiel a su estilo, el atacante disparó sin filtros contra comentaristas y aficionados, recomendándoles que se ocupen de sus “propias vidas”.

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Las críticas estallaron luego de que el ’10′ no viajara con el plantel para disputar la ida de la repesca rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Central de Venezuela (UCV). Mientras el equipo jugaba en territorio caribeño, Neymar se mostraba sonriente en redes sociales participando en un torneo de cartas.

La respuesta desde el gimnasio: “Estaba de descanso”

A través de un video grabado mientras se ejercitaba en las instalaciones del club, el exfutbolista del Barcelona y PSG encaró directamente a sus detractores: “Estaba aquí preparándome para el segundo entrenamiento y me acordé de que, durante mi día libre, mucha gente se puso a hablar de que fui a jugar al póquer”.

Cansado de los señalamientos sobre su supuesta falta de compromiso, el atacante de 34 años detalló su rutina diaria e ironizó sobre el acoso mediático antes de finalizar la grabación dándole unas palmadas a la cámara de su teléfono en señal de clara reprobación: “Entrené por la mañana, no fui al partido y luego volví a los entrenamientos. Estaba de descanso. Pero siguen hablando, en fin. Me estoy preparando para entrenar. ¿Puedo entrenar o también van a seguir criticándome? Ocúpense de su propia vida”.

Vídeo postado por Neymar:



“Quero perguntar para vocês: posso treinar ou vocês vão ficar me cornetando também? Vai cuidar da sua vida!”



🎥 Divulgação pic.twitter.com/ccbvVjgwDZ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 23, 2026

La tensión no surgió de la nada. Tras publicar las imágenes en la mesa de juego el propio día del partido, la estrella ensayó un primer y enigmático contragolpe en sus redes sociales al día siguiente con una frase contundente: “La vida es una broma. ‘No te tomes la vida tan en serio’”.

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Las razones de su ausencia en Venezuela

Más allá de la controversia, la ausencia de Neymar en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia respondía a una planificación física. Tras su discreta participación en el Mundial 2026 —donde la Canarinha cayó eliminada en octavos de final ante Noruega—, el delantero se reincorporó al Santos tras unos días de vacaciones.

Al estar bajo un plan de acondicionamiento físico específico para recuperar el ritmo, la comisión técnica decidió que no viajara a Venezuela. La decisión no afectó en lo deportivo al Peixe, que aplastó por 1-4 a UCV con goles de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony, dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada.

La pasión por las cartas y la vuelta a las canchas

Conocido por su marcada afición al póquer —incluso se dejó ver en una competición en Las Vegas pocos días después de quedar fuera de la cita mundialista y anunciar su adiós a la selección brasileña—, el atacante apunta ahora a lo estrictamente deportivo. Se espera que Neymar reaparezca en el terreno de juego este sábado, cuando Santos se mida al Chapecoense por una nueva jornada del Campeonato Brasileño.