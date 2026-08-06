Bruselas extrema la vigilancia de redes sociales por la crisis en Ceuta pero pide cautela

"Mantenemos la atención plena antes, durante y después del 15 de agosto, porque esta es la fecha que se ha mencionado en redes sociales como un posible nuevo intento de cruzar la frontera", afirmó el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, en una rueda de prensa de la institución.

No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.

La Comisión recordó que la UE dispone de varios instrumentos para hacer frente a la desinformación en plataformas en línea, entre ellos la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas y buscadores a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos para la seguridad pública.

El Ejecutivo comunitario indicó que, en caso de amenaza grave, las autoridades nacionales pueden solicitar a Bruselas que coopere más estrechamente con las plataformas, aunque precisó que España no ha activado formalmente ese mecanismo de crisis.

Además, la instalación de barreras físicas entre España y Ceuta permite recopilar información "más detallada" sobre lo que ocurre en la zona las 24 horas del día, valoró Mercier.

Preguntada sobre si la situación en Ceuta podría dar pie a activar el mecanismo de solidaridad del nuevo Pacto de Migración y Asilo, la Comisión evitó especular.

España fue identificada como Estado miembro bajo presión migratoria en noviembre de 2025, por lo que tiene derecho a beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo. Madrid ya ha comunicado a Bruselas su intención de recurrir a este mecanismo, cuya puesta en marcha está en curso, recordó Mercier.

Asimismo, Mercier precisó que Bruselas ha observado que canales vinculados a Rusia -ya sean medios controlados por el Estado, canales diplomáticos o fuentes afines al Kremlin- amplificaron "rápidamente" la situación sobre el terreno a partir del 30 de julio, tras la entrada masiva, sin que se detectara actividad similar en los días previos.

Tanto la Comisión como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que cuenta con un servicio de vigilancia dedicado a este tipo de amenazas, participan en el seguimiento, recalcó.