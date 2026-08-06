Dos astronautas de la NASA inician caminata para preparar nuevos paneles solares en la EEI

Meir y Menon salieron alrededor de las 08:35 hora del este de Estados Unidos (12:35 GMT), cargados con el material necesario para el ensamblaje de los paneles, según la retransmisión oficial de la NASA.

La llegada de los paneles solares está prevista para finales de 2026 y proporcionarán energía adicional para respaldar las operaciones críticas de la estación, incluida su desorbitación segura y controlada.

Esta es la sexta caminata espacial de Meir, que el pasado marzo instaló un soporte similar en una salida al exterior de la estación espacial, y la primera de Menon, quien apenas lleva 22 días en el espacio.

Juntos prepararán el canal de energía 3B al que se unirán los paneles solares IROSA. Serán los séptimos de los ocho paneles previstos dentro del programa de modernización iniciado en 2021.

A diferencia de los sistemas tradicionales, estos nuevos paneles no requieren motores para desplegarse: la energía potencial almacenada en sus estructuras de material compuesto les permite abrirse completamente -alcanzando hasta 19 metros de longitud- en aproximadamente seis minutos.

Además de esta actividad extravehicular (EVA, en inglés), la NASA tiene programadas otras dos caminatas espaciales de mantenimiento el 13 de agosto y el 25 de este mes, aunque todavía no ha dado a conocer qué astronautas las realizarán.