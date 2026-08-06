Pelea de Apple y OpenAI, Texas sin centros de datos y otros clics tecnológicos de América

Apple solicitó a un juez estadounidense una orden judicial preliminar para impedir que OpenAI y dos de sus exempleados accedan a información confidencial, una petición que la empresa de IA calificó de "descuidada", "agresiva", "innecesaria" y "basada en información falsa", ya que no desean ninguno de sus secretos comerciales.

La batalla legal se originó el 10 de julio, cuando Apple demandó a OpenAI alegando que la firma robó secretos comerciales con el objetivo de crear su propio dispositivo de hardware, la acusó de "cazar” y persuadir a sus empleados para entregar material confidencial o diseños de productos.

El gobernador del estado de Texas, el ultraconservador Greg Abbott, suspendió de forma temporal la aprobación de nuevas conexiones de centros de datos, ordenó a las empresas que controlan la red eléctrica fiscalizar los que están en el proceso de conectarse y a solicitarles que entreguen información sobre los beneficios fiscales que recibirán, su uso eléctrico y de agua, y las medidas que están tomando para reducir el impacto en las comunidades.

En medio del creciente rechazo público, la rápida extensión de estas instalaciones ha recibido el espaldarazo del Gobierno de Donald Trump, al considerar estos proyectos como esenciales para mantener la ventaja tecnológica- especialmente el boom de la IA- y la seguridad nacional en EE.UU.

El Gobierno británico alertó que los modelos de IA Mythos y Sol, de Anthropic y OpenAI, respectivamente, han mostrado comportamientos autónomos engañosos durante 122 pruebas de ciberseguridad efectuadas con siete modelos de IA, donde en diez de ellas se registraron 19 acciones no autorizadas que excedieron los parámetros fijados.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología llegó a esta conclusión a raíz de una evaluación efectuada por el Instituto de Seguridad de la IA (AISI, en inglés), donde ambos modelos crearon perfiles humanos falsos para intentar engañar a personas durante un ciberataque simulado y la herramienta de Anthropic, advirtió el informe, trató incluso de acceder a un servicio enviando mensajes privados tras crear cuentas falsas que imitaban a personas reales.

Apple advirtió de "problemas de suministro" y una "presión negativa de los tipos de cambio" que afectarán sus resultados en los próximos meses, en parte debido a una demanda de sus productos superior a la estimada. Los problemas de suministro actuales "afectarán al iPhone, el Mac y el iPad" en el trimestre que finaliza en septiembre, y hay "una flexibilidad limitada en la cadena de suministro para remediarlo", afirmó Tim Cook.

Apple divulgó sus resultados del trimestre finalizado en junio, en el que tuvo un beneficio neto de 29.789 millones (un 27 % más interanual) y una facturación de 109.419 millones (un 16 % más), con una previsión de crecimiento de ingresos para el próximo trimestre entre el 9 % y el 11 % interanual, menos de lo esperado.

La crisis provocada por las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un debate mundial: si los exámenes de admisión seguirán siendo suficientes para seleccionar estudiantes en el auge de la IA.

Después de que la universidad detectara puntajes atípicos en los resultados, suspendió temporalmente las inscripciones y conformó una comisión para determinar si el proceso fue suficientemente confiable.

Desde la irrupción de ChatGPT, Gemini y Claude, universidades del mundo han comenzado a privilegiar evaluaciones presenciales, pruebas orales, actividades supervisadas y ejercicios prácticos que permitan comprobar el razonamiento del estudiante más que la capacidad de obtener una respuesta con la IA.

La empresa canadiense Coinkite reconoció que las revisiones de código asistidas por IA no detectaron la vulnerabilidad de sus monederos Coldcard, lo que permitió el robo de más de 100 millones de dólares estadounidenses en bitcoin. Galaxy Research calcula que estas tres oleadas confirmadas y otros incidentes menores permitieron la sustracción de 1.596 bitcoins de unas 7.300 direcciones.

Coinkite explicó que analizó sus sistemas críticos con IA, incluso semanas antes de los ataques, y que después del incidente volvió a probar el código con varios modelos avanzados, sin que ninguno identificara el fallo, pero el error se encontraba en la interacción entre dos submódulos no relacionados y no en el código principal ni en la lógica criptográfica.

YouTube Hispanoamérica afirma que la televisión conectada (CTV) está desplazando a los celulares, con un alcance del 88 % de las audiencias en EE.UU. y el 60 % en Latinoamérica. Las visualizaciones en 'streaming', superaron a los móviles en 2025 en EE.UU., y YouTube tiene la mayor cuota del mercado (12,9 %), por encima de Netflix (8 %) y PrimeVideo (3,8 %).

"El tiempo de consumo está creciendo en televisión, y hay muchas razones culturales y sociales detrás de esto", declaró el jefe de Empresas de Medios y Entretenimiento, Juan Pablo Robert, quien sostuvo que el consumo de información noticiosa en los televisores "es el que más crece".