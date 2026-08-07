La empresa de 'live shopping' Whatnot, valorada en 20.000 millones tras ronda de inversión

El jefe de producto de Whatnot, Tom Verrilli, dijo en X que la firma recibió una inversión de 545 millones, a su juicio la más cuantiosa hasta la fecha en el sector, y divulgó que en la primera mitad de 2026 el volumen bruto de mercancías en su plataforma ha superado ya los 8.000 millones de 2025.

Además, desgranó que la aplicación está sumando 650.000 usuarios cada semana a los 20 millones que había divulgado anteriormente.

La nueva ronda de inversión ha estado encabezada por los fondos Iconiq, Lightspeed y Avra, detalla CNBC. El año pasado, logró respaldo de firmas de capital riesgo muy conocidas en Silicon Valley, como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital.

La empresa usará el dinero para "crear mejores herramientas, llevar la IA (inteligencia artificial) a más partes de la experiencia de venta, ayudar a los vendedores a alcanzar a más compradores" y seguir ampliando su plataforma, indicó a ese medio su cofundador y consejero delegado, Grant LaFontaine.

Whatnot, que ha duplicado su valoración en prácticamente un año, consolida su posición líder para el mercado occidental en un sector emergente dominado por la china Taobao, del gigante Alibaba, y en el que algunas tecnológicas como Amazon o eBay también buscan hacerse un hueco.

En un informe sobre el negocio de Whatnot publicado este año, LaFontaine señalaba que la empresa tiene un 60 % de la cuota de mercado en EE.UU., Reino Unido y Europa, y estimó el mercado del 'live shopping' en Norteamérica y Europa en unos 22.000 millones, con visos a duplicarse pronto.