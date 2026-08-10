Japón lanza con éxito un nuevo satélite de geolocalización tras varios retrasos

El satélite fue lanzado con éxito en un cohete H3 en la madrugada desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la isla homónima en el suroeste del país, y fue "colocado en su órbita designada", informó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), en un comunicado.

El lanzamiento estaba previsto para el viernes pasado, pero fue aplazado al lunes por el deterioro de las condiciones meteorológicas y retrasado de nuevo hasta este martes.

La misión había sido programada originalmente para el 1 de febrero, pero JAXA la pospuso mientras investigaba el fallo de un cohete H3 que el 22 de diciembre impidió poner en órbita otro Michibiki.

La ministra encargada de la política espacial nipona, Kimi Onoda, señaló en una declaración difundida por la Oficina del Gabinente que el nuevo aparato se sumará a los cinco Michibiki actualmente en funcionamiento y que, tras desplazarse a su órbita operativa, será sometido durante "varios meses" a pruebas antes de comenzar a prestar servicio.

La red de satélites Michibiki forma parte del Sistema Satelital Quasi-Zenith, un proyecto japonés que persigue perfeccionar los datos de ubicación en el archipiélago con el fin de consolidar una red autónoma de siete satélites para el año fiscal 2026, eliminando la dependencia de sistemas extranjeros.

Asimismo, el cohete H3, sucesor del H2A como principal vehículo de carga pesada de la JAXA, es una pieza clave de la estrategia japonesa para reforzar su autonomía y competitividad en el sector espacial.