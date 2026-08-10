Nvidia y gigantes de Wall Street acuerdan financiación de 500.000 millones, según el WSJ

Entre los grupos financieros que se han comprometido a participar en este esfuerzo conjunto se encuentran Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR.

El acuerdo, que según el WSJ podría anunciarse de manera oficial este mismo lunes, se estructurará a través de diferentes vehículos de inversión en lugar de consistir en una sola gran colaboración.

Además, el medio señala que los compromisos podrían superar los 500.000 millones de dólares con el paso del tiempo, añadió dicha persona.

Nvidia ha mantenido conversaciones recientes con OpenAI para proporcionar un respaldo financiero de aproximadamente 250.000 millones de dólares destinado a un proyecto de centro de datos.

Asimismo, Meta se asoció recientemente con BlackRock para financiar, fuera de su balance, un nuevo centro de datos ubicado en Texas.