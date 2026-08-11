La inteligencia artificial Gemini de Google supera los mil millones de usuarios mensuales

A través de un mensaje en la red social X, Pichai detalló que más de mil millones de personas utilizan la aplicación Gemini cada mes "para despertar nuevas ideas y realizar tareas".

El ejecutivo destacó que este es el decimocuarto producto de Google en alcanzar la codiciada marca de los mil millones de usuarios. Otros productos han sido su buscador, Gmail, Drive, Android, YouTube y Chrome, entre otros.

Este anuncio se produce en el marco del evento anual 'Made by Google', que se celebrará este miércoles en Nueva York, donde la tecnológica presentará la nueva generación de sus dispositivos, con la serie de teléfonos inteligentes Pixel 11 y el reloj inteligente Pixel Watch 5.

El rápido crecimiento de Gemini refleja la intensa batalla por el dominio en el sector de la inteligencia artificial. Su principal competidor, OpenAI, alcanzó en junio los mil millones de usuarios activos mensuales, según estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.