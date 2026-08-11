La NASA ocupa un pueblo "semiabandonado" de España para seguir el eclipse y retransmitirlo

La iglesia de San Salvador, que se ubica sobre una terraza elevada, fue la que atrajo la atención de la agencia espacial estadounidense, y sus compañeros del gran laboratorio dedicado a la divulgación científica, durante una visita de reconocimiento por la comunidad autónoma de Castilla y León en busca de la ubicación perfecta para seguir este acontecimiento científico.

"Me llamaron hace como 16 o 18 meses, cuando nadie hablaba todavía del eclipse", explicó a EFE Juan Ansótegui, gerente de Las de Villadiego, el complejo de turismo rural que arrancó en 2007 con un proyecto para recuperar la población, que llevaba más de treinta años deshabitado, y que estos días ocupan los científicos.

Reconoció que cuando le dijeron que eran de la NASA y que querían alquilar el complejo turístico no se lo creía y pidió que le mandaran la información complementaria. Tras comprobar que era cierto, quedó con ellos para una visita privada, y no hubo dudas: alquilaron las instalaciones y se pusieron al preparar la cobertura científica del eclipse.

El equipo técnico llegó este domingo, explicó Ansótegui, y ya han instalado sus telescopios en la explanada de la iglesia -vallada para la ocasión-, mientras que todos sus equipos y ordenadores están en el interior del templo, del siglo XII, algo también insólito para los propios norteamericanos.

La doctora Desiré Whitmore, del Exploratorium en San Francisco, destacó a EFE que eligieron Villalibado porque necesitaban un lugar tranquilo, con poca gente que pudiera interrumpir su trabajo, y desde el que se pudiera seguir bien el eclipse, y este pequeño y recuperado pueblo de Burgos cumplía con sus requisitos.

Han instalado tres telescopios, con diferentes filtros, que están tomando datos del sol, siguiendo su evolución durante las 24 horas, indicó Whitmore, que señaló que lo "raro" del eclipse es que arranca en Groenlandia pero será en España donde se podrá ver al anochecer, otro de los motivos para escoger la ubicación española.

Además, el 12 de agosto se instalará en un lateral de la iglesia una pantalla, a la que se dará señal directa de los telescopios, y se podrá ver el eclipse desde una zona habilitada para el público, aunque alejada de los investigadores, para que puedan trabajar tranquilos.

Desde que se supo que la NASA instalaría uno de sus equipos en Villalibado, Ansótegui no ha parado de atender a medios de comunicación, y de contar cómo en 2007, donde había una torre medieval caída, una casa palaciega abandonada y casas en ruinas ellos vieron una oportunidad.

"Cuando empezamos a rehabilitar el pueblo pensaron que estábamos locos", recordó, pero compraron los inmuebles, los recuperaron, abrieron el complejo turístico y en 2015 celebraron la primera boda. Ahora, casi veinte años después, la NASA y un eclipse solar van a poner Villalibado en el mapa astronómico mundial.