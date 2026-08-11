Tortoleros “avasallan” un barrio de Asunción, advierte la Policía

En horas de la noche del lunes, ladrones rompieron cristales de ventanillas de varios vehículos estacionados en la vía pública en el barrio Mariscal Estigarribia de la ciudad de Asunción, en las inmediaciones del Colegio Técnico Nacional y de locales deportivos.

Al menos tres vehículos de estudiantes del turno noche del Colegio Técnico fueron atacados y objetos fueron hurtados de sus interiores.

En conversación con ABC Color, el subcomisario Livio Brizuela, subjefe de la Comisaría 11 de Asunción, que da cobertura de seguridad al barrio Mariscal Estigarribia, dijo que los ‘tortoleros’ -nombre con el que se conoce coloquialmente a los ladrones que hurtan objetos de vehículos- circulan en motocicletas o fingen ser conductores de plataformas de transporte para vigilar los lugares en los que operan.

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Estos ladrones estacionan en las inmediaciones de locales de eventos u otros sitios con acumulación de vehículos estacionados en la vía pública y “estudian el movimiento” del personal policial que patrulla hasta hallar una ventana de tiempo para golpear, explicó.

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“Estamos avasallados prácticamente”

“Estamos expuestos a estos hechos, estamos avasallados prácticamente por estos tortoleros”, admitió el subjefe policial, quien comentó que se realizan “patrullas preventivas” todos los días y que estas han llevado a “muchas aprehensiones”, pero agregó que los aprehendidos suelen recuperar rápidamente su libertad.

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Como medida preventiva, el subcomisario Brizuela instó a los conductores a no dejar objetos de valor visibles dentro de sus vehículos.