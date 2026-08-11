Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo –incluyendo a Asunción- y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

El tiempo se mantendría inestable durante los próximos días, con probabilidad de más precipitaciones y tormentas en gran parte del país al menos hasta el jueves.

Las temperaturas se mantienen bajas en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 18 grados centígrados en la capital, 22 en Ciudad del Este, 14 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en algunas zonas del sur.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 12 °C 23 °C San Pedro 12 °C 22 °C Caacupé 11 °C 18 °C Villarrica 11 °C 17 °C Coronel Oviedo 12 °C 18 °C Caazapá 10 °C 15 °C Encarnación 9 °C 14 °C San Juan Bautista 10 °C 14 °C Paraguarí 11 °C 17 °C Ciudad del Este 13 °C 22 °C Asunción 11 °C 18 °C Pilar 10 °C 14 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 25 °C Salto del Guairá 14 °C 24 ºC Pozo Colorado 12 °C 22 °C Fuerte Olimpo 14 °C 25 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 23 °C

Los índices subirían mañana, miércoles, con una máxima de 25 grados en la capital, pero volverían a bajar levemente el jueves.