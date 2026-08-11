Clima
11 de agosto de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas este martes

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Higinio Ruiz Díaz

Se esperan precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país durante la jornada de hoy, según advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo –incluyendo a Asunción- y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

El tiempo se mantendría inestable durante los próximos días, con probabilidad de más precipitaciones y tormentas en gran parte del país al menos hasta el jueves.

Las temperaturas se mantienen bajas en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 18 grados centígrados en la capital, 22 en Ciudad del Este, 14 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en algunas zonas del sur.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

12 °C

23 °C

San Pedro

12 °C

22 °C

Caacupé

11 °C

18 °C

Villarrica

11 °C

17 °C

Coronel Oviedo

12 °C

18 °C

Caazapá

10 °C

15 °C

Encarnación

9 °C

14 °C

San Juan Bautista

10 °C

14 °C

Paraguarí

11 °C

17 °C

Ciudad del Este

13 °C

22 °C

Asunción

11 °C

18 °C

Pilar

10 °C

14 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

25 °C

Salto del Guairá

14 °C

24 ºC

Pozo Colorado

12 °C

22 °C

Fuerte Olimpo

14 °C

25 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

23 °C

Los índices subirían mañana, miércoles, con una máxima de 25 grados en la capital, pero volverían a bajar levemente el jueves.