Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias y tormentas este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo –incluyendo a Asunción- y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.
El tiempo se mantendría inestable durante los próximos días, con probabilidad de más precipitaciones y tormentas en gran parte del país al menos hasta el jueves.
Las temperaturas se mantienen bajas en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 18 grados centígrados en la capital, 22 en Ciudad del Este, 14 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en algunas zonas del sur.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
12 °C
23 °C
San Pedro
12 °C
22 °C
Caacupé
11 °C
18 °C
Villarrica
11 °C
17 °C
Coronel Oviedo
12 °C
18 °C
Caazapá
10 °C
15 °C
Encarnación
9 °C
14 °C
San Juan Bautista
10 °C
14 °C
Paraguarí
11 °C
17 °C
Ciudad del Este
13 °C
22 °C
Asunción
11 °C
18 °C
Pilar
10 °C
14 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
25 °C
Salto del Guairá
14 °C
24 ºC
Pozo Colorado
12 °C
22 °C
Fuerte Olimpo
14 °C
25 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
23 °C
Los índices subirían mañana, miércoles, con una máxima de 25 grados en la capital, pero volverían a bajar levemente el jueves.