Transeúnte muere tras ser arrollado en zona de la Estación de Buses de Asunción

Un accidente de tránsito fatal se registró esta madrugada, cerca de las 02:30, en zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA). Un hombre de 43 años, identificado como Luis Alberto Benítez Sosa, resultó víctima.

El conductor fue identificado como Richard Ariel Pereira Núñez (25). De acuerdo con el relato brindado a la Policía, circulaba sobre la avenida Fernando de la Mora con destino a Cuatro Mojones cuando la víctima cruzó repentinamente la vía.

El automovilista manifestó que no pudo frenar a tiempo y terminó embistiendo violentamente al peatón, quien falleció de manera instantánea.

El jefe de la Comisaría 15ª de Asunción, comisario Alberto Morínigo, informó que, al momento del accidente, el pavimento estaba resbaladizo debido a la llovizna registrada en ese momento. Según el jefe policial, el conductor circulaba a una velocidad importante.

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Policía busca imágenes de cámaras de seguridad

El comisario agregó que durante la mañana buscarán acceder a imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona, con el objetivo de obtener mayores elementos que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

“Muchas veces estos accidentes son involuntarios. Lastimosamente, la imprudencia al cruzar y, más en este horario, fue causal de este hecho”, dijo.

Conductor dio negativo al alcotest

Tras el accidente, el conductor fue sometido al alcotest, cuyo resultado dio negativo. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso su liberación y la incautación del vehículo involucrado.

Según informó el comisario, la víctima sería un reciclador de la zona, aunque este dato aún no pudo ser confirmado.