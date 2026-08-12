Apple elimina aplicación de pago de la empresa informática rusa Yandex de App Store

"Yandex Pay ya no está disponible en App Store. No se preocupen, su dinero no corre peligro, usted podrá continuar usando nuestros servicios", escribió la plataforma en su canal de Telegram.

La empresa informática señaló que lo principal es "no eliminar la aplicación" del móvil, ya que "continúa funcionando al igual que antes, pero por ahora no será posible su reinstalación o su actualización".

Yandex recomendó a los usuarios de iOS desconectar las actualizaciones automáticas y utilizar la versión web de su aplicación de pagos.

Sin embargo, señaló la compañía, Yandex Pay continúa disponible para los usuarios de Android en Google Play y en otros servicios de descarga de aplicaciones rusos.

"A nosotros también nos entristece que esto haya sucedido. Pero continuaremos desarrollando nuestros servicios y los haremos mejores para ustedes. Y respecto a la aplicación ya se nos ocurrirá algo", concluyó.

No es la primera vez que Apple elimina aplicaciones rusas, ya a fines de junio lo hizo con las aplicaciones de las redes sociales VK (el Facebook ruso) y Odnoklassniki, tras vetar semanas antes al servicio de mensajería ruso MAX, promovido por las autoridades como una alternativa segura a Telegram y a WhatsApp, y sometida a control estatal.