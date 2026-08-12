El eclipse de Sol empieza a ser visible en España

El fenómeno astronómico, que reúne a millones de espectadores en miles de puntos de observación, se había iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y ya ha empezado a cubrir también una parte de Groenlandia y de Islandia.

El eclipse se prolongará durante algo más de dos horas en España, aunque la fase de totalidad, durante la cual el 40 por ciento del territorio español experimentará un anochecer anticipado y efímero, se empezará a apreciar a las 20:26 hora local (18:26 GMT) también en Galicia y Asturias, y barrerá el país hasta acabar en las Islas Baleares.

El de hoy es el primer eclipse de Sol total visible en la península en más de cien años, y el primero también de un carrusel que 'traerá' a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

Millones de personas están ya concentradas en cientos de lugares para observar el evento, que ha atraído a España a miles de turistas y a numerosos científicos e investigadores de las principales agencias espaciales (NASA o ESA), que han organizado retransmisiones en directo y actividades de divulgación científica.

Desde primeras horas de la tarde, muchas carreteras españolas han comenzado a registrar un considerable aumento de la intensidad del tráfico.