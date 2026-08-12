Google dota de teleobjetivo con IA a la cámara de su nuevo telefono Pixel 11 Pro

En el marco de su cita anual de hardware 'Made by Google', cuyo evento principal se celebrará la tarde de este miércoles en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah, la compañía anunció una familia de teléfonos que incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold.

Google resaltó que el foco principal de esta generación, impulsada por el nuevo procesador Tensor G6, es una integración más profunda de la IA en la fotografía y el vídeo.

La nueva cámara utiliza un modelo de difusión de IA para rellenar los detalles visuales cuando se aplica el zoom extremo, que llega hasta los 120x en el modelo Pro y 30x en el Google Pixel 11, según explicó un portavoz a EFE en una demostración previa al evento.

Una vez tomada la fotografía, el usuario tiene en su galería dos resultados: uno es la versión mejorada por IA -en la que se aprecia una imagen casi sin fallos- y el otro es lo que la cámara ve originalmente, donde se muestra una imagen más pixelada.

Las fotos que han sido retocadas por IA están etiquetadas con credenciales de contenido C2PA -una marca de agua digital-, por lo que en los metadatos se podrá ver que la imagen fue editada con inteligencia artificial.

Además, si se detecta a una persona en la foto, no se aplica la mejora de IA sobre ella. Esto significa que, aunque el fondo recreado por la IA se vea extremadamente nítido, los rostros podrían lucir ligeramente más borrosos en comparación con el resto de la escena, preservando así la autenticidad de los sujetos.

Esta nueva generación de teléfonos incorporará un nuevo modo denominado 'Captura Mágica', una función que permite grabar un video y luego ofrece las mejores fotos al seleccionar los momentos de acción o más expresivos.

Por ejemplo, si se graba un partido de baloncesto, la IA seleccionará instantáneas como el momento en el que el balón entra en la canasta y cuando el equipo festeja la anotación.

A esto se suma una nueva 'Suite para Creadores' en la configuración de vídeo que incluye un teleprónter integrado que se desplaza automáticamente a medida que el usuario habla.

En esta misma sección, los usuarios también podrán optar por activar una "cuadrícula de redes sociales", generada a partir de una mezcla de diversas plataformas, que permite asegurar al creador que lo que está encuadrando no terminará cubierto por un botón de "Me gusta" o algo similar cuando suba el contenido a internet.