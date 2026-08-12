¿Quién es “Bada”? El perfil del “gerente de disciplina” del PCC

Originario de los barrios bajos de Asunción, Sergio Francia Bernal migró con el tiempo a la vivienda de Mariano Roque Alonso donde finalmente fue localizado. Sobre él pesaban dos órdenes de captura pendientes por homicidio.

Según explicó el comisario Pedro Lesme, jefe de Gabinete del Departamento Contra el Crimen Organizado, la posición de “Bada” no era menor: se trataba de un puesto de carácter ejecutivo y con soldados bajo su mando dentro del organigrama del grupo.

“Hay varios documentos que nos llevan a presumir esas hipótesis, de que es una persona vinculada, de carácter importante, con una jerarquía importante dentro de la organización”, indicó el comisario.

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¿Cuáles eran sus funciones dentro del PCC?

Como “gerente de disciplina”, Francia Bernal tenía a su cargo tareas operativas e institucionales decisivas para el grupo criminal, entre ellas la administración de conductas; es decir, se encargaba de controlar el comportamiento de los integrantes de la estructura y resolver disputas internas entre miembros.

Asimismo, era una especie de filtro de nuevos miembros, ya que evaluaba el ingreso de aspirantes a la organización antes de elevar las propuestas a las instancias superiores. Según explicó el jefe policial, alias Bada tenía personas a sus órdenes en una estructura caracterizada por una disciplina rígida.

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Asumió tras la caída de “M4”

Los movimientos dentro de la organización criminal llevaron a “Bada” a asumir este rol a partir del año 2024. Ocupó la vacante dejada por Antonio de Jesús Orué Gómez, alias “M4”, quien se desempeñaba en la misma función hasta que fue capturado por agentes policiales tras ser herido en un asalto.

“Existen dos maneras en las que ellos trabajan: intramuro y extramuro, que es esta persona justamente la que se encarga de hacer los trabajos por fuera. Sin embargo, al ser detenida esta persona, automáticamente otra es la que ocupa”, detalló Lesme.

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